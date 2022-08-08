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https://arabic.sputniknews.com/20220808/الخارجية-الروسية-تجميد-مباحثات-جنيف-حول-الأمن-في-منطقة-القوقاز-على-خلفية-خطط-غربية-لعزل-روسيا-1066143855.html
الخارجية الروسية: تجميد مباحثات جنيف حول الأمن في منطقة القوقاز على خلفية خطط غربية لعزل روسيا
الخارجية الروسية: تجميد مباحثات جنيف حول الأمن في منطقة القوقاز على خلفية خطط غربية لعزل روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن مباحثات جنيف حول الأمن في منطقة القوقاز تم تجميدها، وذلك على خلفية خطط تتبناها الدول الغربية لعزل روسيا؛ لافتة... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T08:17+0000
2022-08-08T08:17+0000
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الخارجية الروسية في يوم الذكرى السنوية للأحداث في أوسيتيا الجنوبية (الحرب مع جوروجيا عام 2008)، "في الآونة الأخيرة، ساد نهج ذو دوافع سياسية على منصة الحوار الهامة، بواسطة فاعلين فرديين، تدفعهم مصالح أنانية".وأضاف: "ونتيجة لذلك، تم بالفعل تجميد صيغة جنيف لمدة ثمانية أشهر. وحتى الآن، فشلت محاولات عقد الجولة 56 من مباحثات جنيف؛ وتم تأجيلها مرتين هذا العام".وأكد البيان أن الخلفية الحقيقية لهذه "المناورات" بخصوص مباحثات جنيف، هي "الانتقام" من موسكو، في إطار الخط العام للدول الغربية، لـ "عزل" روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف: "بعد اعتماد قيود على التنقل والتأشيرات لأعضاء وفدنا كأدوات ضغط على روسيا، يغير الشركاء الغربيون، من طرف واحد، قواعد اللعبة؛ وبذلك هم يجعلون مسألة نقل الاجتماعات المنتظمة من جنيف إلى مكان مقبول أكثر حيادية، أمرًا ملحًا لجميع المشاركين".وأشار البيان إلى أن الثامن من آب/أغسطس 2022، يوافق الذكرى الرابعة عشرة لبدء العدوان العسكري الجورجي على شعب أوسيتيا الجنوبية وقوات حفظ السلام الروسية، ضمن قوات حفظ السلام المشتركة في منطقة الصراع بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية.وتابعت الخارجية في بيانها، "مرة أخرى، نُحيي ذكرى ضحايا هذا الهجوم الغادر، وكذلك شجاعة أولئك الذين، خاطروا بحياتهم، لإنقاذ سكان أوسيتيا الجنوبية من الإبادة".جدير بالذكر، أن الجيش الجورجي شن، في ليلة 8 أغسطس/آب 2008، هجوما بالأسلحة الثقيلة على أوسيتيا الجنوبية.وخلال خمسة أيام من القتال، لقي أكثر من ألف شخص في الجانب الأوسيتي مصرعهم؛ وقتل 72 عسكريا روسيا من قوات حفظ السلام.وعقب هذه الأحداث، قررت روسيا، في 26 أغسطس 2008، الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا، التي تعتبر المنطقتين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الخارجية-الروسية-بوغدانوف-يؤكد-لهنية-أن-موقف-موسكو-يصب-في-صالح-استعادة-الهدنة-مع-إسرائيل--1066143337.html
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العالم, روسيا

الخارجية الروسية: تجميد مباحثات جنيف حول الأمن في منطقة القوقاز على خلفية خطط غربية لعزل روسيا

08:17 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن مباحثات جنيف حول الأمن في منطقة القوقاز تم تجميدها، وذلك على خلفية خطط تتبناها الدول الغربية لعزل روسيا؛ لافتة إلى أن قضية نقل المناقشات إلى دولة محايدة، أمر ملح في الوقت الحالي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الخارجية الروسية في يوم الذكرى السنوية للأحداث في أوسيتيا الجنوبية (الحرب مع جوروجيا عام 2008)، "في الآونة الأخيرة، ساد نهج ذو دوافع سياسية على منصة الحوار الهامة، بواسطة فاعلين فرديين، تدفعهم مصالح أنانية".

وأضاف: "ونتيجة لذلك، تم بالفعل تجميد صيغة جنيف لمدة ثمانية أشهر. وحتى الآن، فشلت محاولات عقد الجولة 56 من مباحثات جنيف؛ وتم تأجيلها مرتين هذا العام".

وأكد البيان أن الخلفية الحقيقية لهذه "المناورات" بخصوص مباحثات جنيف، هي "الانتقام" من موسكو، في إطار الخط العام للدول الغربية، لـ "عزل" روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
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07:57 GMT


وأضاف: "بعد اعتماد قيود على التنقل والتأشيرات لأعضاء وفدنا كأدوات ضغط على روسيا، يغير الشركاء الغربيون، من طرف واحد، قواعد اللعبة؛ وبذلك هم يجعلون مسألة نقل الاجتماعات المنتظمة من جنيف إلى مكان مقبول أكثر حيادية، أمرًا ملحًا لجميع المشاركين".

وأشار البيان إلى أن الثامن من آب/أغسطس 2022، يوافق الذكرى الرابعة عشرة لبدء العدوان العسكري الجورجي على شعب أوسيتيا الجنوبية وقوات حفظ السلام الروسية، ضمن قوات حفظ السلام المشتركة في منطقة الصراع بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية.

وتابعت الخارجية في بيانها، "مرة أخرى، نُحيي ذكرى ضحايا هذا الهجوم الغادر، وكذلك شجاعة أولئك الذين، خاطروا بحياتهم، لإنقاذ سكان أوسيتيا الجنوبية من الإبادة".

جدير بالذكر، أن الجيش الجورجي شن، في ليلة 8 أغسطس/آب 2008، هجوما بالأسلحة الثقيلة على أوسيتيا الجنوبية.

وخلال خمسة أيام من القتال، لقي أكثر من ألف شخص في الجانب الأوسيتي مصرعهم؛ وقتل 72 عسكريا روسيا من قوات حفظ السلام.

وعقب هذه الأحداث، قررت روسيا، في 26 أغسطس 2008، الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا، التي تعتبر المنطقتين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
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