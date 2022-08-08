https://arabic.sputniknews.com/20220808/الدفاع-الروسية-إطلاق-19-صاروخ-هيمارس-في-مناطق-ميليتوبول-وخاركوف-وخيرسون-1066153141.html

الدفاع الروسية: إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية و19 صاروخ "هيمارس" خلال اليوم الماضي

الدفاع الروسية: إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية و19 صاروخ "هيمارس" خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 7 طائرات مسيرة أوكرانية و19 صاروخا من طراز "هيمارس". 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T10:23+0000

2022-08-08T10:23+0000

2022-08-08T11:36+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية سبع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق بلدات كيريلوفكا، وماندريكينو، وكرابيفنيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبارفينكوفو، ودولجينكو، وسافينتسي في منطقة خاركوف، وبارفينوك بمنطقة خيرسون خلال اليوم الماضي".وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 19 صاروخا من طراز "هيمارس" في مناطق خاركوف وزابوروجيه وخيرسون، بالإضافة إلى ذلك تم اعتراض ثلاثة صواريخ صواريخ "توتشكا-أو".وأكد البيان أن تشكيلات النازيين الجدد الأوكرانية "كراكن"، فقدت قدرتها القتالية نتيجة لهجمات الجيش الروسي، ومن أجل التعويض بشكل عاجل عن الخسائر، يحاول قادة "كراكن" دون جدوى إجبار سكان مدينة خاركوف على الانضمام إليها.وتابع البيان: "في اتجاه خاركوف، ونتيجة لتدمير نقاط الانتشار المؤقت للمتطرفين القوميين الأوكرانيين، من خلال الضربات الدقيقة للقوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ، والخسائر الجماعية وفرار المرتزقة، فقدت تشكيلات كراكن النازية قدرتها القتالية".وتشير وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "من أجل التعويض بشكل عاجل عن الخسائر، يحاول قادة التشكيل النازي دون جدوى إجبار سكان مدينة خاركيف على الانضمام إليها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-ترسانة-ذخيرة-بحجم-45-ألف-طن-موردة-من-الناتو-لنظام-كييف-1066105191.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا