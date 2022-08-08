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الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب إرهابا نوويا جديدا
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الدفاع-الروسية-نظام-زيلينسكي-يرتكب-عملا-جديدا-من-الإرهاب-النووي--1066152413.html
الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب إرهابا نوويا جديدا
الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب إرهابا نوويا جديدا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف ارتكب عملا جديدا من الإرهاب النووي، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه النووية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:10+0000
2022-08-08T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، تخفيض إنتاج وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيا إلى 500 ميغاوات لمنع تعطل عمل محطة الطاقة النووية.وأكد البيان وقوع أضرار في خط كاخوفسكايا للضغط العالي الذي يمد منطقتي زابوروجي وخيرسون بالكهرباء نتيجة القصف الأوكراني.
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روسيا

الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب إرهابا نوويا جديدا

10:10 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 08.08.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف ارتكب عملا جديدا من الإرهاب النووي، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه النووية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، تخفيض إنتاج وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيا إلى 500 ميغاوات لمنع تعطل عمل محطة الطاقة النووية.
وأكد البيان وقوع أضرار في خط كاخوفسكايا للضغط العالي الذي يمد منطقتي زابوروجي وخيرسون بالكهرباء نتيجة القصف الأوكراني.
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