https://arabic.sputniknews.com/20220808/الدفاع-الروسية-نظام-زيلينسكي-يرتكب-عملا-جديدا-من-الإرهاب-النووي--1066152413.html
الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب إرهابا نوويا جديدا
الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب إرهابا نوويا جديدا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف ارتكب عملا جديدا من الإرهاب النووي، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه النووية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:10+0000
2022-08-08T10:10+0000
2022-08-08T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، تخفيض إنتاج وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيا إلى 500 ميغاوات لمنع تعطل عمل محطة الطاقة النووية.وأكد البيان وقوع أضرار في خط كاخوفسكايا للضغط العالي الذي يمد منطقتي زابوروجي وخيرسون بالكهرباء نتيجة القصف الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
الدفاع الروسية: نظام زيلينسكي يرتكب إرهابا نوويا جديدا
10:10 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف ارتكب عملا جديدا من الإرهاب النووي، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه النووية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، تخفيض إنتاج وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيا إلى 500 ميغاوات لمنع تعطل عمل محطة الطاقة النووية.
وأكد البيان وقوع أضرار في خط كاخوفسكايا للضغط العالي الذي يمد منطقتي زابوروجي وخيرسون بالكهرباء نتيجة القصف الأوكراني.