https://arabic.sputniknews.com/20220808/الرئيس-المكسيكي-يزور-منجم-فحم-حوصر-به-10-عمال-تحت-الأنقاض-1066136645.html
الرئيس المكسيكي يزور منجم فحم حوصر به 10 عمال تحت الأنقاض
الرئيس المكسيكي يزور منجم فحم حوصر به 10 عمال تحت الأنقاض
زار الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، منجم الفحم المنكوب بولاية كواهويلا، ،حيث حوصر 10 عمال تحت الأنقاض منذ الأربعاء، وأعرب عن أمله في إمكانية... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T03:35+0000
2022-08-08T03:35+0000
2022-08-08T03:35+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053333579_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7346ca15aa9c6e415598cac8856ca3d.jpg
مكسيكو - سبوتنيك. وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين: "يجب عمل كل شيء لإنقاذهم، كل ما نقوم به وأكثر، آمل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".يذكر أن عشرة عمال كانوا قد علقوا في قاع منجم فحم بعد انهياره، يوم الأربعاء الماضي في شمال شرقي المكسيك، فيما قالت وزارة الأمن المكسيكية إنه "تم إنقاذ ثلاثة عمال وتم نقلهم إلى المستشفى".من جانبها تحدث الرئيس أوبرادور حينها عن تسعة عمال منجم عالقين بعد انهيار وغرق منجم للفحم، معربا عن أمله في العثور عليه سالمين، مشيرا إلى وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، كما أكدت وزارة الأمن أن "الحكومة توظف كل الوسائل اللازمة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053333579_137:0:1577:1080_1920x0_80_0_0_6e3bc19acc5940676f6637ad076174aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الرئيس المكسيكي يزور منجم فحم حوصر به 10 عمال تحت الأنقاض
تابعنا عبر
زار الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، منجم الفحم المنكوب بولاية كواهويلا، ،حيث حوصر 10 عمال تحت الأنقاض منذ الأربعاء، وأعرب عن أمله في إمكانية إنقاذهم .
مكسيكو - سبوتنيك
. وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين: "يجب عمل كل شيء لإنقاذهم، كل ما نقوم به وأكثر، آمل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن عشرة عمال كانوا قد علقوا في قاع منجم فحم بعد انهياره، يوم الأربعاء الماضي في شمال شرقي المكسيك، فيما قالت وزارة الأمن المكسيكية إنه "تم إنقاذ ثلاثة عمال وتم نقلهم إلى المستشفى".
من جانبها تحدث الرئيس أوبرادور حينها عن تسعة عمال منجم عالقين بعد انهيار وغرق منجم للفحم، معربا عن أمله في العثور عليه سالمين، مشيرا إلى وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، كما أكدت وزارة الأمن أن "الحكومة توظف كل الوسائل اللازمة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ".