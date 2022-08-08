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الرئيس المكسيكي يزور منجم فحم حوصر به 10 عمال تحت الأنقاض
الرئيس المكسيكي يزور منجم فحم حوصر به 10 عمال تحت الأنقاض
زار الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، منجم الفحم المنكوب بولاية كواهويلا، ،حيث حوصر 10 عمال تحت الأنقاض منذ الأربعاء، وأعرب عن أمله في إمكانية... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T03:35+0000
2022-08-08T03:35+0000
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مكسيكو - سبوتنيك. وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين: "يجب عمل كل شيء لإنقاذهم، كل ما نقوم به وأكثر، آمل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".يذكر أن عشرة عمال كانوا قد علقوا في قاع منجم فحم بعد انهياره، يوم الأربعاء الماضي في شمال شرقي المكسيك، فيما قالت وزارة الأمن المكسيكية إنه "تم إنقاذ ثلاثة عمال وتم نقلهم إلى المستشفى".من جانبها تحدث الرئيس أوبرادور حينها عن تسعة عمال منجم عالقين بعد انهيار وغرق منجم للفحم، معربا عن أمله في العثور عليه سالمين، مشيرا إلى وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، كما أكدت وزارة الأمن أن "الحكومة توظف كل الوسائل اللازمة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ".
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أخبار العالم الآن

الرئيس المكسيكي يزور منجم فحم حوصر به 10 عمال تحت الأنقاض

03:35 GMT 08.08.2022
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زار الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، منجم الفحم المنكوب بولاية كواهويلا، ،حيث حوصر 10 عمال تحت الأنقاض منذ الأربعاء، وأعرب عن أمله في إمكانية إنقاذهم .
مكسيكو - سبوتنيك. وقال لوبيز أوبرادور للصحفيين: "يجب عمل كل شيء لإنقاذهم، كل ما نقوم به وأكثر، آمل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن عشرة عمال كانوا قد علقوا في قاع منجم فحم بعد انهياره، يوم الأربعاء الماضي في شمال شرقي المكسيك، فيما قالت وزارة الأمن المكسيكية إنه "تم إنقاذ ثلاثة عمال وتم نقلهم إلى المستشفى".
من جانبها تحدث الرئيس أوبرادور حينها عن تسعة عمال منجم عالقين بعد انهيار وغرق منجم للفحم، معربا عن أمله في العثور عليه سالمين، مشيرا إلى وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، كما أكدت وزارة الأمن أن "الحكومة توظف كل الوسائل اللازمة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ".
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