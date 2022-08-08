https://arabic.sputniknews.com/20220808/السفارة-الأوكرانية-في-لبنان-تعلن-عن-البحث-عن-مشتر-آخر-لشحنة-الحبوب-1066165693.html

السفارة الأوكرانية في لبنان تعلن البحث عن مشتر آخر لشحنة الحبوب

السفارة الأوكرانية في لبنان تعلن البحث عن مشتر آخر لشحنة الحبوب

قالت السفارة الأوكرانية في لبنان اليوم الإثنين، إنه بعد رفض المشتري النهائي في لبنان استلام الشحنة يبحث المورد عن مشتر آخر. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T14:54+0000

2022-08-08T14:54+0000

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وعبر حسابها على تويتر أشارت السفارة إلى أنه: "وفقا للمعلومات من مورد الشحنة، فقد رفض المشتري النهائي في لبنان استلام الشحنة بسبب التأخير في التسليم (أكثر من 5 أشهر). لذلك يبحث مورد الشحنة الآن عن مشتر آخر. يمكن أن يكون في لبنان / طرابلس أو في بلد /مرفأ آخر"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام "nna".وكانت أوكرانيا قد أعلنت يوم السبت أن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب خرجت من الموانئ الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، ولن ترسو في لبنان يوم (أمس) الأحد مثلما كان متوقعا. وكانت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يوم الاثنين الماضي.وتقل السفينة 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركية ورعاية الأمم المتحدة.وقالت السفارة في رسالة: "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقب غدا"، وفيما يتعلق بأسباب التأجيل، ذكرت السفارة أنه "ليس لديها معلومات أخرى" في الوقت الحالي، فيما توقع مصدر رسمي ألا ترسو السفينة في لبنان في حال تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/أوكرانيا-أول-شحنة-حبوب-لن-تصل-لبنان-الأحد-1066089687.html

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