https://arabic.sputniknews.com/20220808/الصحة-الأردنية-تتوقع-انخفاض-نسب-إصابات-كورونا-قبل-العودة-للمدارس-1066153033.html

الصحة الأردنية تتوقع انخفاض نسب إصابات كورونا قبل العودة للمدارس

الصحة الأردنية تتوقع انخفاض نسب إصابات كورونا قبل العودة للمدارس

توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف فيروس "كورونا" المستجد، الدكتور عادل البلبيسي، أن تنتهي نسب الإصابة المرتفعة بـ"كوفيد-19" قبل العودة للدراسة. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

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وأشار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية إلى أنه "من الملاحظ انخفاض النسبة في آخر اسبوعين، إذ وصلت إلى 13 في المئة في الأسبوع قبل الماضي، و2 في المئة الأسبوع الماضي، بعد أن كانت تصل إلى 80 في المئة زيادة بمعدل أسبوعي"، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وأضاف أن "تلك المؤشرات تدل على أننا في نهاية ارتفاع الإصابات، ويتوقع البدء بانخفاض عدد الحالات".ودعا الدكتور عادل البلبيسي إلى تطعيم أبنائهم ضد فيروس "كورونا" المستجد، متوقعا أن يكون الأردن عاد إلى الوضع الطبيعي بانتهاء زيادة الإصابات.وكان مستشار الحكومة الأردنية للشؤون الصحية، عادل البلبيسي، أكد الشهر الماضي أن إصابات "كورونا" في المملكة الأردنية مرتفعة لكنها تحت السيطرة.

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