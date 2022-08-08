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الصحة الأردنية تتوقع انخفاض نسب إصابات كورونا قبل العودة للمدارس
الصحة الأردنية تتوقع انخفاض نسب إصابات كورونا قبل العودة للمدارس
توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف فيروس "كورونا" المستجد، الدكتور عادل البلبيسي، أن تنتهي نسب الإصابة المرتفعة بـ"كوفيد-19" قبل العودة للدراسة. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:26+0000
2022-08-08T10:26+0000
فيروس كورونا
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وأشار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية إلى أنه "من الملاحظ انخفاض النسبة في آخر اسبوعين، إذ وصلت إلى 13 في المئة في الأسبوع قبل الماضي، و2 في المئة الأسبوع الماضي، بعد أن كانت تصل إلى 80 في المئة زيادة بمعدل أسبوعي"، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وأضاف أن "تلك المؤشرات تدل على أننا في نهاية ارتفاع الإصابات، ويتوقع البدء بانخفاض عدد الحالات".ودعا الدكتور عادل البلبيسي إلى تطعيم أبنائهم ضد فيروس "كورونا" المستجد، متوقعا أن يكون الأردن عاد إلى الوضع الطبيعي بانتهاء زيادة الإصابات.وكان مستشار الحكومة الأردنية للشؤون الصحية، عادل البلبيسي، أكد الشهر الماضي أن إصابات "كورونا" في المملكة الأردنية مرتفعة لكنها تحت السيطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/العاهل-الأردني-نتطلع-إلى-وقف-العمل-بأوامر-الدفاع-خلال-الأشهر-المقبلة-لنطوي-صفحة-كورونا-1062686348.html
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فيروس كورونا, أخبار الأردن, العالم العربي

الصحة الأردنية تتوقع انخفاض نسب إصابات كورونا قبل العودة للمدارس

10:26 GMT 08.08.2022
© AFP 2022 / Khalil Mazraawiعمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020
عمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
عمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020
© AFP 2022 / Khalil Mazraawi
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توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف فيروس "كورونا" المستجد، الدكتور عادل البلبيسي، أن تنتهي نسب الإصابة المرتفعة بـ"كوفيد-19" قبل العودة للدراسة.
وأشار في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية إلى أنه "من الملاحظ انخفاض النسبة في آخر اسبوعين، إذ وصلت إلى 13 في المئة في الأسبوع قبل الماضي، و2 في المئة الأسبوع الماضي، بعد أن كانت تصل إلى 80 في المئة زيادة بمعدل أسبوعي"، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وأضاف أن "تلك المؤشرات تدل على أننا في نهاية ارتفاع الإصابات، ويتوقع البدء بانخفاض عدد الحالات".
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ودعا الدكتور عادل البلبيسي إلى تطعيم أبنائهم ضد فيروس "كورونا" المستجد، متوقعا أن يكون الأردن عاد إلى الوضع الطبيعي بانتهاء زيادة الإصابات.
وكان مستشار الحكومة الأردنية للشؤون الصحية، عادل البلبيسي، أكد الشهر الماضي أن إصابات "كورونا" في المملكة الأردنية مرتفعة لكنها تحت السيطرة.
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