https://arabic.sputniknews.com/20220808/الصفدي-الأردن-مستمر-في-التنسيق-مع-السلطة-الفلسطينية-وواشنطن-لتحقيق-السلام-1066154178.html
الصفدي: الأردن مستمر في التنسيق مع السلطة الفلسطينية وواشنطن لتحقيق السلام
الصفدي: الأردن مستمر في التنسيق مع السلطة الفلسطينية وواشنطن لتحقيق السلام
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده مستمرة في التنسيق مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى أفق سياسي يحقق السلام... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:54+0000
2022-08-08T10:54+0000
2022-08-08T10:54+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996192_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_6240d43d46bb6cff795fc968ac3de7bc.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي في الأردن، اليوم الاثنين، مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك أن "الأردن مستمر في تنسيقه مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد أفق سياسي حقيقي يحق سلام ويحول دون تفجر الصراع".كما "رحب بالهدنة في غزة (التي دخلت حيز التنفيذ أمس بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بوساطة مصرية، ابتداء من الساعة 11:30 (التوقيت المحلي) من مساء أمس الأحد) وثمن دور مصر".وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الأحد، أن "وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي"، منوهة إلى "الاحتفاظ بحق الرد في حال انتهاك وقف إطلاق النار".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.وحذر الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار، فسوف "تستأنف الحركة القتال مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-الإسرائيلي-حركة-الجهاد-الإسلامي-أطلقت-نحو-ألف-صاروخ-على-إسرائيل-خلال-التصعيد-1066138415.html
https://arabic.sputniknews.com/20220807/أمين-عام-حركة-الجهاد-الإسلامي-إذا-لم-تلتزم-إسرائيل-باتفاق-التهدئة-سنستأنف-القتال-1066133817.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996192_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4b583cf19cd7e4fcf4f77f54097c36c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
الصفدي: الأردن مستمر في التنسيق مع السلطة الفلسطينية وواشنطن لتحقيق السلام
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده مستمرة في التنسيق مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى أفق سياسي يحقق السلام بين إسرائيل وفلسطين ويحول دون تفجر الصراع.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي في الأردن، اليوم الاثنين، مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك أن "الأردن مستمر في تنسيقه مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد أفق سياسي حقيقي يحق سلام ويحول دون تفجر الصراع".
وتابع: "متفقون على استمرار التعاون مع اليمن سواء في تنمية علاقتنا الثنائية أو جهدنا المشترك والإسهام في حل التحديات والأزمات الإقليمية".
كما "رحب بالهدنة في غزة (التي دخلت حيز التنفيذ أمس بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بوساطة مصرية، ابتداء من الساعة 11:30 (التوقيت المحلي) من مساء أمس الأحد) وثمن دور مصر".
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الأحد، أن "وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي"، منوهة إلى "الاحتفاظ بحق الرد في حال انتهاك وقف إطلاق النار".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".
فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب
.
وحذر الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار، فسوف "تستأنف الحركة القتال مرة أخرى".