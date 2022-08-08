https://arabic.sputniknews.com/20220808/الصفدي-الأردن-مستمر-في-التنسيق-مع-السلطة-الفلسطينية-وواشنطن-لتحقيق-السلام-1066154178.html

الصفدي: الأردن مستمر في التنسيق مع السلطة الفلسطينية وواشنطن لتحقيق السلام

الصفدي: الأردن مستمر في التنسيق مع السلطة الفلسطينية وواشنطن لتحقيق السلام

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده مستمرة في التنسيق مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى أفق سياسي يحقق السلام... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T10:54+0000

2022-08-08T10:54+0000

2022-08-08T10:54+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

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القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي في الأردن، اليوم الاثنين، مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك أن "الأردن مستمر في تنسيقه مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد أفق سياسي حقيقي يحق سلام ويحول دون تفجر الصراع".كما "رحب بالهدنة في غزة (التي دخلت حيز التنفيذ أمس بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بوساطة مصرية، ابتداء من الساعة 11:30 (التوقيت المحلي) من مساء أمس الأحد) وثمن دور مصر".وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الأحد، أن "وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي"، منوهة إلى "الاحتفاظ بحق الرد في حال انتهاك وقف إطلاق النار".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.وحذر الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار، فسوف "تستأنف الحركة القتال مرة أخرى".

https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-الإسرائيلي-حركة-الجهاد-الإسلامي-أطلقت-نحو-ألف-صاروخ-على-إسرائيل-خلال-التصعيد-1066138415.html

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