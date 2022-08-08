https://arabic.sputniknews.com/20220808/الصين-تعلن-عن-مناورات-جديدة-في-البحر-الأصفر-لمدة-شهر-1066160962.html
الصين تعلن عن مناورات جديدة في البحر الأصفر لمدة شهر
الصين تعلن عن مناورات جديدة في البحر الأصفر لمدة شهر
قالت إدارة السلامة البحرية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين ستواصل إجراء مناورات عسكرية في مناطق مختلفة على طول ساحلها، مما يؤدي إلى إغلاق جزء من خليج بوهاي في... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T13:51+0000
2022-08-08T13:51+0000
2022-08-08T13:51+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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بكين- سبوتنيك. وذكر مكتب الإدارة في داليان بإقليم لياونينغ شمال شرقي البلاد في بيان: "من الساعة 00:00 يوم 8 أغسطس (16:00 بتوقيت غرينتش، 7 أغسطس) إلى 24:00 يوم 8 سبتمبر (16:00 بتوقيت غرينتش، 7 سبتمبر)، سيتم تنفيذ المهام العسكرية في جزء من بحر بوهاي؛ الدخول (إلى المنطقة) سيكون محظورا".وقالت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني على منصة "وي تشات" إن التدريبات البحرية والجوية قرب تايوان (الصين) ستستمر أيضا يوم الاثنين وستركز على "ممارسة عمليات مشتركة ضد الغواصات والعمليات البرمائية البحرية". قال مكتب إدارة السلامة البحرية الصينية في منطقة مدينة ليانيونقانغ في مقاطعة جيانغسو، يوم السبت، إن جيش التحرير الشعبي الصيني سيجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 15 أغسطس/ آب.نظم جيش التحرير الشعبي مناورات عسكرية واسعة النطاق لنشر الصواريخ والطائرات والسفن الحربية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي، والتي ترى بكين أنها تعزز موقف "دعاة الاستقلال" داخل تايبيه، فيما تتمسك بكون الجزيرة جزء من أراضيها وتخضع لسيادتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/تايوان-الشرطة-تعثر-على-جثة-مسؤول-عن-تطوير-الأسلحة--1066121856.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين تعلن عن مناورات جديدة في البحر الأصفر لمدة شهر
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قالت إدارة السلامة البحرية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين ستواصل إجراء مناورات عسكرية في مناطق مختلفة على طول ساحلها، مما يؤدي إلى إغلاق جزء من خليج بوهاي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأصفر لمدة شهر.
بكين- سبوتنيك
. وذكر مكتب الإدارة في داليان بإقليم لياونينغ شمال شرقي البلاد في بيان: "من الساعة 00:00 يوم 8 أغسطس (16:00 بتوقيت غرينتش، 7 أغسطس) إلى 24:00 يوم 8 سبتمبر (16:00 بتوقيت غرينتش، 7 سبتمبر)، سيتم تنفيذ المهام العسكرية في جزء من بحر بوهاي؛ الدخول (إلى المنطقة) سيكون محظورا".
وقالت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني على منصة "وي تشات" إن التدريبات البحرية والجوية
قرب تايوان (الصين) ستستمر أيضا يوم الاثنين وستركز على "ممارسة عمليات مشتركة ضد الغواصات والعمليات البرمائية البحرية".
قال مكتب إدارة السلامة البحرية الصينية في منطقة مدينة ليانيونقانغ في مقاطعة جيانغسو، يوم السبت، إن جيش التحرير الشعبي الصيني سيجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 15 أغسطس/ آب.
نظم جيش التحرير الشعبي مناورات عسكرية واسعة النطاق لنشر الصواريخ والطائرات والسفن الحربية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي، والتي ترى بكين أنها تعزز موقف "دعاة الاستقلال" داخل تايبيه، فيما تتمسك بكون الجزيرة جزء من أراضيها وتخضع لسيادتها.