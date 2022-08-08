https://arabic.sputniknews.com/20220808/الصين-تلغي-الرسوم-الجمركية-على-صادرات-16-دولة-فقيرة-بحثا-عن-شركاء-جدد-1066166757.html
الصين تلغي الرسوم الجمركية على صادرات 16 دولة فقيرة بحثا عن شركاء جدد
الصين تلغي الرسوم الجمركية على صادرات 16 دولة فقيرة بحثا عن شركاء جدد
قررت الصين إلغاء التعريفات الجمركية على جميع السلع الخاضعة للضريبة تقريبا المستوردة من 16 دولة من أفقر دول العالم، وذلك ضمن جهود توسيع العلاقات الاقتصادية... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T15:08+0000
2022-08-08T15:08+0000
2022-08-08T15:08+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102359/64/1023596444_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_ab90935a0d6fea31ce6d1d026c08bd13.jpg
وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الأسبوع المنصرم، إنها ستخفض الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات الخاضعة للضريبة من "البلدان الأقل نموا"، بما في ذلك كمبوديا ولاوس وجيبوتي ورواندا وتوغو، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".ستدخل التخفيضات الجمركية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/ أيلول، وتغطي 8786 سلعة مستوردة. ذكر الرئيس شي جين بينغ هذه الخطوة لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي.التخفيضات ستتوسع تدريجيا لتشمل "الدول الأقل نموا" التي تعترف بالصين دبلوماسيا (وليس تايوان)، والتي تشمل أيضا، موزمبيق وإريتريا وأفريقيا الوسطى وغينيا والسودان وتشاد وبنغلاديش ونيبال وكيريباتي وجزر سليمان وفانواتو.قال كينت تشونغ، الشريك القانوني مع شركة الخدمات المهنية "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC في تايبيه: "لطالما أرادت الصين زيادة وجودها في البلدان القريبة من حدودها، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا. هذه ميزة تنافسية أو سياسية بالنسبة لهم في هذه المنطقة".وقال محللون إن تخفيضات الرسوم الجمركية كلف الصين، التي قدمت استثناءات لأفقر دول العالم منذ عام 2001، القليل أو لا شيء تقريبا، وهي سهلة التنفيذ.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/تقرير-خسائر-ألمانيا-من-الحرب-التجارية-مع-الصين-تفوق-تكلفة-بريكست-6-مرات-1066157395.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102359/64/1023596444_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_b2163c7117084139231946b6e330ee75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم العربي, اقتصاد
الصين تلغي الرسوم الجمركية على صادرات 16 دولة فقيرة بحثا عن شركاء جدد
تابعنا عبر
قررت الصين إلغاء التعريفات الجمركية على جميع السلع الخاضعة للضريبة تقريبا المستوردة من 16 دولة من أفقر دول العالم، وذلك ضمن جهود توسيع العلاقات الاقتصادية الخارجية في مواجهة التوترات التجارية مع شركائها الرئيسيين (بما في ذلك أمريكا وأستراليا).
وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الأسبوع المنصرم، إنها ستخفض الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات الخاضعة للضريبة من "البلدان الأقل نموا"، بما في ذلك كمبوديا ولاوس وجيبوتي ورواندا وتوغو، بحسب صحيفة
"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
ستدخل التخفيضات الجمركية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/ أيلول، وتغطي 8786 سلعة مستوردة. ذكر الرئيس شي جين بينغ هذه الخطوة لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي.
التخفيضات ستتوسع تدريجيا لتشمل "الدول الأقل نموا" التي تعترف بالصين دبلوماسيا (وليس تايوان
)، والتي تشمل أيضا، موزمبيق وإريتريا وأفريقيا الوسطى وغينيا والسودان وتشاد وبنغلاديش ونيبال وكيريباتي وجزر سليمان وفانواتو.
قال كينت تشونغ، الشريك القانوني مع شركة الخدمات المهنية "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC في تايبيه: "لطالما أرادت الصين زيادة وجودها في البلدان القريبة من حدودها، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا. هذه ميزة تنافسية أو سياسية بالنسبة لهم في هذه المنطقة".
وقال محللون إن تخفيضات الرسوم الجمركية كلف الصين، التي قدمت استثناءات لأفقر دول العالم منذ عام 2001، القليل أو لا شيء تقريبا، وهي سهلة التنفيذ.