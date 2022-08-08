https://arabic.sputniknews.com/20220808/الغنوشي-يتهم-الرئيس-التونسي-بمنح-نفسه-صلاحيات-فرعونية-ويقول-إنه-تم-إخراجه-من-البرلمان-بدبابة-1066171693.html

الغنوشي يتهم الرئيس التونسي بمنح نفسه صلاحيات فرعونية ويقول: "تم إخراجي من البرلمان بدبابة"

الغنوشي يتهم الرئيس التونسي بمنح نفسه صلاحيات فرعونية ويقول: "تم إخراجي من البرلمان بدبابة"

أكد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، أن "ثلاثة أرباع التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور، لأنهم لا يثقون في العملية برمتها". 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T16:43+0000

2022-08-08T16:43+0000

2022-08-08T16:44+0000

أخبار تونس اليوم

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وقال الغنوشي، في مقابلة مع قناة الشرق، إن "التونسيين لم يأخذوا عملية الاستفتاء على مأخذ الجد باعتبار أن الدستور كله يقوم على تسليم السلطة في يد شخص واحد"، مضيفا أن "النهضة تطالب بتحقيق مستقل في شأن العملية الانتخابية، بعد أن أحاطت بها عديد الشكوك".وأكد أن "القانون الانتخابي لا يسمح لحركة النهضة بالطعن في نتائج الانتخابات"، مضيفا أن "الانتخابات الأخيرة دورها هو تبييض العملة الفاسدة وإضفاء الشرعية على الانقلاب الذي حصل"، على حد قوله.واستبعد الغنوشي "انزلاق التونسيين لمربع العنف"، مؤكدا أن "التحولات الديمقراطية في كل دولة في العالم تمضي بلحظات صعود ونزول ونحن حاليا في لحظة نزول بعدما منح قيس سعيد لنفسه صلاحيات فرعونية".ورد الغنوشي على دعوات بعض الأطراف لانسحاب حركة النهضة من الحياة السياسية، قائلا: أنا "لم أدخل البرلمان بدبابة ووصلت إليه بإرادة شعبية ولكنني أُخرجت منه بدبابة"، مشيرا إلى أن بعض الإصلاحات كانت واجبة ولم تتجرأ عليها كل الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة النهضة.وكان الرئيس التونسي قد طرح دستورا جديدا للاستفتاء في الـ25 من يوليو/ تموز الجاري، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء.وحسب بيان رسمي قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".وقد بدأ الرئيس التونسي منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء.وأبدت دوائر غربية قلقها من تراجع الديمقراطية في تونس، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.كما لفت الاتحاد الأوروبي، إلى وجود ما قال إنه "إجماع واسع بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على الديمقراطية".

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أخبار تونس اليوم