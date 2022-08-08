https://arabic.sputniknews.com/20220808/القوات-الأوكرانية-تقصف-جسر-أنتونوفسكي-في-منطقة-خيرسون-1066137617.html
القوات الأوكرانية تقصف جسر "أنتونوفسكي" في منطقة خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف جسر "أنتونوفسكي" في منطقة خيرسون
قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، جسر "أنتونوفسكي" في منطقة خيرسون، حسبما صرحت سلطات المنطقة. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T05:52+0000
2022-08-08T05:52+0000
2022-08-08T06:14+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قال نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "الليلة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على جسر أنتونوفسكي. ووصل صاروخ واحد إلى الجسر، ما أدى إلى نشوب حريق في الخرسانة. ما يعني أننا سنواصل ترميمه. لا توجد أضرار كبيرة، ولم تتضرر العناصر الحاملة لمعبر النقل".وبحسب ستريموسوف، فإن معظم الصواريخ التي أطلقها الجيش الأوكراني أسقطتها منظومة الدفاع الجوي الروسية. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الضربات بواسطة منظومات "هيمارس" الأمريكية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/محاولة-اغتيال-جديدة-تطول-أحد-مسؤولي-مقاطعة-خيرسون-1066061675.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تقصف جسر "أنتونوفسكي" في منطقة خيرسون
05:52 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 06:14 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، جسر "أنتونوفسكي" في منطقة خيرسون، حسبما صرحت سلطات المنطقة.
قال نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "الليلة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على جسر أنتونوفسكي. ووصل صاروخ واحد إلى الجسر، ما أدى إلى نشوب حريق في الخرسانة. ما يعني أننا سنواصل ترميمه. لا توجد أضرار كبيرة، ولم تتضرر العناصر الحاملة لمعبر النقل".
وبحسب ستريموسوف، فإن معظم الصواريخ التي أطلقها الجيش الأوكراني أسقطتها منظومة الدفاع الجوي الروسية. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الضربات بواسطة منظومات "هيمارس" الأمريكية.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.