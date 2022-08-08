https://arabic.sputniknews.com/20220808/القوات-المسلحة-التايوانية-تجري-تدريبات-عسكرية-بالذخيرة-الحية-1066154373.html
القوات المسلحة التايوانية تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية
القوات المسلحة التايوانية تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية
أفادت وكالة أنباء المركزية التايوانية، نقلا عن مصدر بالجيش، بأن القوات المسلحة التايوانية ستجرى تدريبات بالذخيرة الحية يومى الثلاثاء والخميس فى جنوب الجزيرة... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:59+0000
2022-08-08T10:59+0000
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وبحسب تقارير تجري هذه التدريبات خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/ آب الجاري، وتختبر استعدادات تايوان القتالية في حالة وقوع هجوم من الصين.وتشمل المناورات استخدام مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع. وتجري القوات المسلحة بالجزيرة تدريبات عسكرية أخرى في مقاطعة بينغ دونع خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.وأعلنت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، مواصلة تنفيذ المناورات حول تايوان، لافتة إلى أن أولوية التدريب تركز على العمليات المشتركة لمكافحة الغواصات والإنزالات البحرية.وقالت قيادة المنطقة الشرقية، في بيان عبر موقع "وي تشات"، في 8 أغسطس الجاري: "تواصل المنطقة الشرقية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في الحوض البحري والمجال الجوي حول جزيرة تايوان (الصين)، الأولوية الأساسية تركز على تنظيم عمليات مشتركة لمكافحة الغواصات والعمليات البحرية الهجومية".وينفذ الجيش الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطيران والسفن الحربية.وأجرت بيلوسي زيارة إلى تايوان (الصين)، يومي 2 و3 أغسطس، وأصبحت أبرز المسؤولين الأمريكيين، الذين زاروا الجزيرة، على مدار الـ25 عاما الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-الصيني-يواصل-اليوم-مناوراته-حول-تايوان-1066145032.html
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العالم, أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
القوات المسلحة التايوانية تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية
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أفادت وكالة أنباء المركزية التايوانية، نقلا عن مصدر بالجيش، بأن القوات المسلحة التايوانية ستجرى تدريبات بالذخيرة الحية يومى الثلاثاء والخميس فى جنوب الجزيرة لاختبار القدرة القتالية للجيش.
وبحسب تقارير تجري هذه التدريبات خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس/ آب الجاري، وتختبر استعدادات تايوان القتالية
في حالة وقوع هجوم من الصين.
وتشمل المناورات استخدام مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع. وتجري القوات المسلحة بالجزيرة تدريبات عسكرية أخرى في مقاطعة بينغ دونع خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وأعلنت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني
، اليوم الاثنين، مواصلة تنفيذ المناورات حول تايوان، لافتة إلى أن أولوية التدريب تركز على العمليات المشتركة لمكافحة الغواصات والإنزالات البحرية.
وقالت قيادة المنطقة الشرقية، في بيان عبر موقع "وي تشات"، في 8 أغسطس الجاري: "تواصل المنطقة الشرقية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تنفيذ مناورات عسكرية
مشتركة في الحوض البحري والمجال الجوي حول جزيرة تايوان (الصين)، الأولوية الأساسية تركز على تنظيم عمليات مشتركة لمكافحة الغواصات والعمليات البحرية الهجومية".
وينفذ الجيش الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان
(الصين)، مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطيران والسفن الحربية.
وأجرت بيلوسي زيارة إلى تايوان (الصين)، يومي 2 و3 أغسطس، وأصبحت أبرز المسؤولين الأمريكيين، الذين زاروا الجزيرة، على مدار الـ25 عاما الماضية.