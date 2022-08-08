https://arabic.sputniknews.com/20220808/الكرملين-روسيا-تأمل-أن-الغرب-سوف-يؤثر-على--كييف-لمنع-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1066151731.html
الكرملين: روسيا تأمل أن الغرب سوف يؤثر على كييف لمنع قصف محطة زابوروجيه النووية
الكرملين: روسيا تأمل أن الغرب سوف يؤثر على كييف لمنع قصف محطة زابوروجيه النووية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن موسكو تتوقع أن الدول الغربية التي لها تأثير على السلطات الأوكرانية، سوف تستخدم هذا التأثير لوقف قصف محطة... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:54+0000
2022-08-08T09:54+0000
2022-08-08T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وقال بيسكوف: "نأمل أن تستخدم تلك الدول التي لها تأثير مطلق على القيادة الأوكرانية هذا التأثير لمنع استمرار مثل هذه الهجمات".وتعقيبا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول أن "إجراء استفتاءات في المناطق الجنوبية المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية سيغلق أي فرصة لروسيا للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر"، قال بيسكوف: "الحقيقة هي أن سكان المنطقة لديهم هذه الخطط. ليس الأمر كما لو أننا نجري استفتاء، على ما يبدو، من الضروري أن نفهم من يخاطب زيلينسكي هذا البيان، مواطني أوكرانيا في المناطق المذكورة أو مواطني روسيا، إذا كان يخاطب المواطنين الروس، ففي هذه الحالة هو يطلب العنوان الخاطئ".قال بيسكوف إن الولايات المتحدة، التي تصدر الدولار، قوضت الثقة الدولية فيه بسياستها المتعجرفة.وأضاف: "لقد توقف الدولار عن كونه عملة احتياطية يمكن الاعتماد عليها. هذه المخاوف (فيما يتعلق موثوقية الدولار) موجودة الآن عدد كبير جدا من البلدان. لسوء الحظ، هزت الدولة المصدرة للدولار الثقة في هذه العملة من خلال أفعالها، وبالتالي، بطبيعة الحال، تبحث العديد من البلدان عن فرص لخفض حصة الدولار في حجم تجارتها وزيادة حصة العملات الوطنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/سلطات-زابوروجيه-الاستفتاء-بشأن-الانضمام-إلى-روسيا-سيجرى-في-سبتمبر-1066137250.html
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روسيا
الكرملين: روسيا تأمل أن الغرب سوف يؤثر على كييف لمنع قصف محطة زابوروجيه النووية
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أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن موسكو تتوقع أن الدول الغربية التي لها تأثير على السلطات الأوكرانية، سوف تستخدم هذا التأثير لوقف قصف محطة زابوروجيه النووية.
وقال بيسكوف: "نأمل أن تستخدم تلك الدول التي لها تأثير مطلق على القيادة الأوكرانية هذا التأثير لمنع استمرار مثل هذه الهجمات".
وتعقيبا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول أن "إجراء استفتاءات في المناطق الجنوبية المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية سيغلق أي فرصة لروسيا للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر"، قال بيسكوف: "الحقيقة هي أن سكان المنطقة لديهم هذه الخطط. ليس الأمر كما لو أننا نجري استفتاء، على ما يبدو، من الضروري أن نفهم من يخاطب زيلينسكي هذا البيان، مواطني أوكرانيا في المناطق المذكورة أو مواطني روسيا، إذا كان يخاطب المواطنين الروس، ففي هذه الحالة هو يطلب العنوان الخاطئ".
قال بيسكوف إن الولايات المتحدة، التي تصدر الدولار، قوضت الثقة الدولية فيه بسياستها المتعجرفة.
وأضاف: "لقد توقف الدولار عن كونه عملة احتياطية يمكن الاعتماد عليها. هذه المخاوف (فيما يتعلق موثوقية الدولار) موجودة الآن عدد كبير جدا من البلدان. لسوء الحظ، هزت الدولة المصدرة للدولار الثقة في هذه العملة من خلال أفعالها، وبالتالي، بطبيعة الحال، تبحث العديد من البلدان عن فرص لخفض حصة الدولار في حجم تجارتها وزيادة حصة العملات الوطنية".