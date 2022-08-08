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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220808/المزارعون-الأوكرانيون-يعتزمون-تقليل-كمية-البذار-المزروعة-بسبب-ارتفاع-التكاليف-1066174461.html
المزارعون الأوكرانيون يعتزمون تقليل كمية البذار المزروعة بسبب ارتفاع التكاليف
المزارعون الأوكرانيون يعتزمون تقليل كمية البذار المزروعة بسبب ارتفاع التكاليف
قال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية إن العديد من المزارعين الأوكرانيين يعتزمون تقليل كمية البذار المزروعة بسبب التكاليف العالية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T17:55+0000
2022-08-08T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
العالم
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وبحسب رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية نيكولاي غورباتشوف، يعتزم العديد من المزارعين في أوكرانيا تقييم جدوى العمليات الزراعية اعتمادا على الخدمات اللوجستية، حيث إنه من الأفضل والأكثر ربحية تصدير الحبوب من خلال بحر.وقال: "كان معدل التصدير المعتاد قبل (العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس) نحو 200 ألف طن يوميا. حتى الآن هناك إنجازات صغيرة جدا".وتابع رئيس الجمعية في لقاء على قناة "24tv.ua": "إذا كنا نخطط للتصدير بطريقة بديلة (ليس عن طريق البحر)، فإن تكلفة الحبوب ستصل إلى 200 دولار للطن، وسيكون من غير المربح للمزارعين زراعتها".أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الاثنين، وصول أول سفينة تحمل منتجات زراعية أوكرانية إلى وجهتها النهائية.وكانت قد غادرت، يوم الجمعة الماضي، أول قافلة مؤلفة من ثلاث ناقلات بضائع وهي "نافي ستار" و"روجين" و"بولارنيت"، محملة بحوالي 57 ألف طن من الذرة الأوكرانية، موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، حيث أرسلت إلى المشترين في تركيا وبريطانيا وأيرلندا.وشهدت إسطنبول، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/وصول-أول-سفينة-محملة-بالمنتجات-الزراعية-الأوكرانية-إلى-وجهتها---1066156389.html
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اقتصاد, العالم

المزارعون الأوكرانيون يعتزمون تقليل كمية البذار المزروعة بسبب ارتفاع التكاليف

17:55 GMT 08.08.2022
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© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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قال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية إن العديد من المزارعين الأوكرانيين يعتزمون تقليل كمية البذار المزروعة بسبب التكاليف العالية.
وبحسب رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية نيكولاي غورباتشوف، يعتزم العديد من المزارعين في أوكرانيا تقييم جدوى العمليات الزراعية اعتمادا على الخدمات اللوجستية، حيث إنه من الأفضل والأكثر ربحية تصدير الحبوب من خلال بحر.

وفقا لغورباتشوف، لتصدير كل الحبوب من أوكرانيا، والتي بدأت بالفعل، هناك حاجة إلى نحو 527 سفينة فقط.

وقال: "كان معدل التصدير المعتاد قبل (العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس) نحو 200 ألف طن يوميا. حتى الآن هناك إنجازات صغيرة جدا".
وتابع رئيس الجمعية في لقاء على قناة "24tv.ua": "إذا كنا نخطط للتصدير بطريقة بديلة (ليس عن طريق البحر)، فإن تكلفة الحبوب ستصل إلى 200 دولار للطن، وسيكون من غير المربح للمزارعين زراعتها".
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وصول أول سفينة محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى وجهتها
11:56 GMT
أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الاثنين، وصول أول سفينة تحمل منتجات زراعية أوكرانية إلى وجهتها النهائية.
وكانت قد غادرت، يوم الجمعة الماضي، أول قافلة مؤلفة من ثلاث ناقلات بضائع وهي "نافي ستار" و"روجين" و"بولارنيت"، محملة بحوالي 57 ألف طن من الذرة الأوكرانية، موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، حيث أرسلت إلى المشترين في تركيا وبريطانيا وأيرلندا.
وشهدت إسطنبول، في 22 يوليو/تموز الماضي، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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