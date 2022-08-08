https://arabic.sputniknews.com/20220808/الممثل-الرسمي-لتايوان-في-فرنسا-التوتر-في-مضيق-تايوان-يعقد-الوضع-في-سوق-أشباه-الموصلات-العالمية-1066144056.html

الممثل الرسمي لتايوان في فرنسا: التوتر في مضيق تايوان يعقد الوضع في سوق أشباه الموصلات العالمية

الممثل الرسمي لتايوان في فرنسا: التوتر في مضيق تايوان يعقد الوضع في سوق أشباه الموصلات العالمية

قال الممثل الرسمي لتايوان في فرنسا، فرانسوا تشين تشون وو، اليوم الاثنين، إن التوتر المتزايد في مضيق تايوان قد يؤدي إلى تعقيد الوضع في سوق أشباه الموصلات... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T08:34+0000

2022-08-08T08:34+0000

2022-08-08T08:34+0000

العالم

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وقال تشون وو على قناة "بي إف إم" التلفزيونية: "إنتاج أشباه الموصلات عملية معقدة، في حال حدوث أي خلل يمكن أن يؤثر على إنتاج مكون واحد على الأقل من هذا المنتج المعقد تقنيا، فسيتوقف النظام بأكمله عن العمل. ستكون هذه مشكلة كبيرة للسوق العالمية بأكمله".وأضاف: "اليوم، يتم استخدام أشباه الموصلات في جميع الأجهزة التي نستخدمها كل يوم تقريبا، في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات في السيارات، وبسبب حقيقة أن إنتاجها يتركز في تايوان، فإن أي اضطراب يمكن أن يؤثر على سوق التصدير. كما أنه يصبح سلاحا سياسيا".وتعتبر الشركة التايوانية "تسمك" هي أكبر شركة تصنيع لأشباه الموصلات في العالم.وفي وقت سابق، أعلنت شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو، أن مبيعاتها من المركبات التقليدية والكهربائية تراجعت في النصف الأول من العام، بفعل النقص العالمي في أشباه الموصلات.وأوضحت أنها باعت 1.000.199 وحدة في النصف الأول من 2022، بتراجع بلغت نسبته 12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفة أن تراجع المبيعات يأتي "في سياق اضطرابات ناجمة عن أزمة أشباه الموصلات وعن إغلاق أنشطة المجموعة في روسيا".وللإشارة فإن أشباه الموصلات تعد مكونات إلكترونية ضرورية في تصنيع السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، وكذلك الكهربائية منها.

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