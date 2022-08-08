https://arabic.sputniknews.com/20220808/الهدنة-بين-الجهاد-وإسرائيل-المقدمات-وحظوظ-الصمود-1066160460.html
الهدنة بين "الجهاد وإسرائيل".. المقدمات وحظوظ "الصمود"
الهدنة بين "الجهاد وإسرائيل".. المقدمات وحظوظ "الصمود"
تناقش الحلقة دخول الهدنة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل حيز التنفيذ أمس الأحد، بعد تصعيد في قطاع غزة استمر ثلاثة أيام. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T13:45+0000
2022-08-08T13:45+0000
2022-08-08T13:45+0000
راديو
بانوراما
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الهدنة بين "الجهاد وإسرائيل".. المقدمات وحظوظ "الصمود"
الهدنة بين "الجهاد وإسرائيل".. المقدمات وحظوظ "الصمود"
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيّدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنّها أكدت حقها في "الردّ على أيّ عدوان صهيوني".أما إسرائيل فقالت إنها "تشكر لمصر الجهود التي بذلتها"، و"إنه في حال خرق وقف إطلاق النار، فإنها تحتفظ بحق الرد بقوة".وإعتبر المحلل الاستراتيجي عامر السبايلة، أنوأوضح السبايلة، في حديث عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الهدنة بين "الجهاد وإسرائيل".. المقدمات وحظوظ "الصمود"
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تناقش الحلقة دخول الهدنة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل حيز التنفيذ أمس الأحد، بعد تصعيد في قطاع غزة استمر ثلاثة أيام.
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي تقيّدها بالتوقيت المعلن لبدء سريان الهدنة، لكنّها أكدت حقها في "الردّ على أيّ عدوان صهيوني".
أما إسرائيل فقالت إنها "تشكر لمصر الجهود التي بذلتها"، و"إنه في حال خرق وقف إطلاق النار، فإنها تحتفظ بحق الرد بقوة".
وإعتبر المحلل الاستراتيجي عامر السبايلة، أن
"حركة الجهاد أثبتت مقدرة على إمكانية الدخول في مواجهات مع إسرائيل، في الوقت الذي لم تكن فيه الأخيرة بصدد إطالة أمد الحرب لإعتبارات داخلية وانتخابية".
وأوضح السبايلة، في حديث عبر "بانوراما
"، أن
"الهدنة ستكرر تجربة ما سبقها من وقف مشابه لإطلاق النار، معربًا عن اعتقاده بأنها لن تصمد لفترة طويلة".
التفاصيل في الملف الصوتي...