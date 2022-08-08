بايدن غاضب وحزين من "القتل المروع" لـ 4 مسلمين في نيو مكسيكو
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
© AFP 2022 / POOL
عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن استنكاره لمقتل 4 مسلمين في ولاية نيو مكسيكو، الذين تعتقد الشرطة أنهم على صلة ببعضهم البعض.
وكتب على "تويتر": "أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في مدينة البوكيرك بنيو مكسيكو".
وتابع: "بينما ننتظر تحقيقا كاملا، فإن صلاتي مع عائلات الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة، هذه الهجمات البغيضة لا مكان لها في أمريكا".
I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community.— President Biden (@POTUS) August 7, 2022
These hateful attacks have no place in America.
والمسلمون الأربعة الذين قُتلوا في غضون أسبوع هم: نعيم حسين ومحمد أفضال حسين من باكستان، وأفتاب حسين ومحمد أحمدي من أفغانستان، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
ونقلت تقارير إعلامية عن مدير الشؤون العامة في المركز الإسلامي في نيو مكسيكو، طاهر جاوبا، قوله إنه "على الرغم من أن الضحايا يتشاركون لقبا مشتركا، إلا أنه لا تربطهم صلة قرابة".
وقالت التقارير إن الشرطة في نيو مكسيكو والوكالات الفيدرالية تحقق في حوادث القتل، التي وقع أخرها مساء يوم الجمعة الماضي.
2 أبريل, 12:03 GMT
وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو، ميشيل لوغان غريشام، على "تويتر" في وقت متأخر من مساء السبت: "إن عمليات القتل المستهدف للمسلمين المقيمين في البوكيرك تثير غضبا شديدا ولا تطاق على الإطلاق".
وقال مسؤولو شرطة البوكيرك في مؤتمر صحفي، إنهم كانوا يتابعون عددا من الخيوط، وأصدروا نشرة بها صور لسيارة "فولكس فاجن" سيدان ذات 4 أبواب رمادية داكنة بنوافذ مظلمة، والتي وصفوها بأنها "سيارة مثيرة للاهتمام" في التحقيق.
ولم يتضح كيف تم ربط السيارة بالقضية، وقالت الشرطة إنها لم تحدد بعد ما إذا كانت تبحث عن واحد أو أكثر من المشتبه بهم في التحقيق.
وقال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، نهاد عوض، في بيان: "هذه المأساة لا تؤثر فقط على الجالية المسلمة - بل على جميع الأمريكيين، يجب أن نتحد ضد الكراهية والعنف بغض النظر عن عرق أو دين أو خلفية الضحايا أو الجناة".
وأضاف عوض: "نحث أي شخص لديه معلومات عن هذه الجرائم للتقدم عن طريق الاتصال بجهات إنفاذ القانون"، بينما أعلن عن جائزة قدرها 10000 دولار.