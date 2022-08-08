https://arabic.sputniknews.com/20220808/بايدن-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-ويؤكد-دعمه-لأمن-إسرائيل-1066136423.html
بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة ويؤكد دعمه لأمن إسرائيل
بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة ويؤكد دعمه لأمن إسرائيل
رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، لافتا إلى أن دعمه لأمن إسرائيل طويل الأمد وثابت بما في ذلك حقها... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T02:36+0000
2022-08-08T02:36+0000
2022-08-08T02:36+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض فجر الاثنين "أرحب بإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين المتمركزين في غزة بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية".وأوضح أن تل أبيب وخلال هذه الأيام الأخيرة، دافعت عن شعبها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية التي شنتها جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإرهابية.ودخل اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيز التنفيذ بوساطة مصرية، ابتداء من الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة ويؤكد دعمه لأمن إسرائيل
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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، لافتا إلى أن دعمه لأمن إسرائيل طويل الأمد وثابت بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض فجر الاثنين "أرحب بإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين المتمركزين في غزة بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية".
وأضاف إن "الولايات المتحدة عملت خلال الـ 72 ساعة الماضية مع المسؤولين في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، ومصر، وقطر، والأردن، للتشجيع على حَلّ سريع للصراع "، مؤكدادعمه لأمن إسرائيل طويل الأمد وثابت بما في ذلك حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.
وأوضح أن تل أبيب وخلال هذه الأيام الأخيرة، دافعت عن شعبها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية التي شنتها جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإرهابية.
ودخل اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيز التنفيذ بوساطة مصرية، ابتداء من الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.