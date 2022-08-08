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https://arabic.sputniknews.com/20220808/بعد-انتقادها-لليابان-ما-هي-قدرات-الصين-النووية-1066171068.html
بعد انتقادها لليابان... ما هي قدرات الصين النووية؟
بعد انتقادها لليابان... ما هي قدرات الصين النووية؟
وجهت الصين انتقادات إلى اليابان، وقالت إنها تستخدم "المظلة النووية" الأمريكية دائما وتعرقل تخلي واشنطن عن سياسة البدء باستخدام الأسلحة النووية، رغم أنها الدولة... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T16:46+0000
2022-08-08T16:47+0000
رصد عسكري
الصين
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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الاثنين، تعليقا على تصريحات سابقة لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عن أن مأساة قصف هيروشيما بقنبلة نووية يجب ألا تتكرر أبدا.وتمثل الصين واحدة من الدول النووية الخمس في العالم التي تعترف بامتلاك الأسلحة النووية إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة.لكن الصين تطور ترسانتها النووية في إطار من السرية التي تعني أن ترسانتها النووية يمكن أن تمتلك قدرات أكبر مقارنة بما يتم الإعلان عنه، حسبما يقول تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تم نشره في وقت سابق، وأشر إلى إمكانية أن تساوي ترسانة الصين النووية الترسانة النووية الأمريكية بحلول عام 2050.وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 5 آلاف و428 قنبلة نووية وفقا لإحصائيات عام 2022.وفي ذات السياق تقول صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي تديرها الدولة، إن الصين تواصل تطوير ترسانتها النووية ووسائل الإطلاق من البر والبحر والجو، لكنها أوضحت أن ترسانة الصين النووية تمثل واحدة من أهم أسرار الدولة وأن أي تقارير أمريكية بشأنها تظل مجرد تكهنات.ما هي عقيدة الصين النووية؟تقول الصحيفة إن الصين أخذت عهدا على نفسها بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية لمهاجمة دول أخرى، وأنها تطور ترسانتها النووية كسلاح ردع للحيلولة دون تعرضها لهجوم نووي من أعدائها.ما هو حجم السلاح النووي في العالم؟يصل حجم السلاح النووي في العالم إلى 12 ألف و700 قنبلة نووية، وفقا لتقديرات عام 2022، التي أوردها تقرير معهد ستوكهولم، الذي أشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تمتلكان نحو 90 في المئة من هذا الترسانة.هل توجد دول نووية لا تعترف بامتلاك السلاح النووي؟يوجد في العالم 5 دول نووية تعترف بامتلاك السلاح النووي، ويضاف إلى ذلك 4 دول أخرى تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا وهي كوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان والهند.ويعني ذلك أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول بينها 5 فقط تعترف بامتلاكه هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وبريطانيا.
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رصد عسكري, الصين

بعد انتقادها لليابان... ما هي قدرات الصين النووية؟

16:46 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 16:47 GMT 08.08.2022)
© AFP 2022النووي الصيني - أول قنبلة هيدروجينية تفجرها الصين عام 1967
النووي الصيني - أول قنبلة هيدروجينية تفجرها الصين عام 1967 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022
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وجهت الصين انتقادات إلى اليابان، وقالت إنها تستخدم "المظلة النووية" الأمريكية دائما وتعرقل تخلي واشنطن عن سياسة البدء باستخدام الأسلحة النووية، رغم أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تم قصفها بالقنابل الذرية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الاثنين، تعليقا على تصريحات سابقة لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عن أن مأساة قصف هيروشيما بقنبلة نووية يجب ألا تتكرر أبدا.
16:33 GMT
وتمثل الصين واحدة من الدول النووية الخمس في العالم التي تعترف بامتلاك الأسلحة النووية إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة.
وتمتلك الصين رابع أضخم قوة نووية في العالم وتضم ترسانتها النووية 350 قنبلة نووية وفقا للإحصائيات المعلنة، حسبما ذكر تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
لكن الصين تطور ترسانتها النووية في إطار من السرية التي تعني أن ترسانتها النووية يمكن أن تمتلك قدرات أكبر مقارنة بما يتم الإعلان عنه، حسبما يقول تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تم نشره في وقت سابق، وأشر إلى إمكانية أن تساوي ترسانة الصين النووية الترسانة النووية الأمريكية بحلول عام 2050.
وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 5 آلاف و428 قنبلة نووية وفقا لإحصائيات عام 2022.
16:34 GMT
وفي ذات السياق تقول صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي تديرها الدولة، إن الصين تواصل تطوير ترسانتها النووية ووسائل الإطلاق من البر والبحر والجو، لكنها أوضحت أن ترسانة الصين النووية تمثل واحدة من أهم أسرار الدولة وأن أي تقارير أمريكية بشأنها تظل مجرد تكهنات.

ما هي عقيدة الصين النووية؟

تقول الصحيفة إن الصين أخذت عهدا على نفسها بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية لمهاجمة دول أخرى، وأنها تطور ترسانتها النووية كسلاح ردع للحيلولة دون تعرضها لهجوم نووي من أعدائها.

ما هو حجم السلاح النووي في العالم؟

يصل حجم السلاح النووي في العالم إلى 12 ألف و700 قنبلة نووية، وفقا لتقديرات عام 2022، التي أوردها تقرير معهد ستوكهولم، الذي أشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تمتلكان نحو 90 في المئة من هذا الترسانة.
وتمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم 5 آلاف و977 قنبلة نووية، وفقا لإحصائيات عام 2022.

هل توجد دول نووية لا تعترف بامتلاك السلاح النووي؟

يوجد في العالم 5 دول نووية تعترف بامتلاك السلاح النووي، ويضاف إلى ذلك 4 دول أخرى تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا وهي كوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان والهند.
16:33 GMT
ويعني ذلك أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9 دول بينها 5 فقط تعترف بامتلاكه هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وبريطانيا.
© Sputnikمعلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق دي إف - 17 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
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