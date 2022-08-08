https://arabic.sputniknews.com/20220808/بوتين-وباشينيان-يبحثان-الوضع-في-قره-باغ-والقضايا-الأمنية-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية-1066169477.html
بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في قره باغ والقضايا الأمنية على الحدود الأرمينية-الأذربيجانية
بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في قره باغ والقضايا الأمنية على الحدود الأرمينية-الأذربيجانية
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في قره باغ، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أعلن المكتب... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T16:18+0000
2022-08-08T16:18+0000
2022-08-08T16:18+0000
العالم
روسيا
أرمينيا
قره باغ
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرميني، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حيث تم بحث تطورات الأوضاع حول إقليم قره باغ، فضلا عن قضايا ضمان الأمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية".وكان الرئيس الروسي ونظيره الأرميني قد ناقشا تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في كانو الثاني / يناير الماضي، حيث ناقش الطرفان آفاق مزيد من التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، التي أضافت: "مع الأخذ في عين الاعتبار الرئاسة الحالية لأرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمت مناقشة آفاق مزيد من التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/بوتين-وباشينيان-يناقشان-الاتفاقات-الخاصة-بترسيم-الحدود-الأرمنية-الأذربيجانية-1056831993.html
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العالم, روسيا, أرمينيا, قره باغ
بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في قره باغ والقضايا الأمنية على الحدود الأرمينية-الأذربيجانية
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في قره باغ، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي بالكرملين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرميني، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حيث تم بحث تطورات الأوضاع حول إقليم قره باغ، فضلا عن قضايا ضمان الأمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية".
وكان الرئيس الروسي ونظيره الأرميني
قد ناقشا تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في كانو الثاني / يناير الماضي، حيث ناقش الطرفان آفاق مزيد من التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، التي أضافت: "مع الأخذ في عين الاعتبار الرئاسة الحالية لأرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تمت مناقشة آفاق مزيد من التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".