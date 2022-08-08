https://arabic.sputniknews.com/20220808/تعرضت-للظلم-صدمة-في-تونس-بعد-هروب-لاعب-شاب-إلى-إيطاليا-عبر-قوارب-الموت-1066169265.html

"تعرضت للظلم"... صدمة في تونس بعد هروب لاعب شاب إلى إيطاليا عبر "قوارب الموت"

"تعرضت للظلم"... صدمة في تونس بعد هروب لاعب شاب إلى إيطاليا عبر "قوارب الموت"

أثار حارس المرمى بنادي الصفاقسي التونسي لكرة القدم، علي شلبي، ضجة عبر مواقع التواصل في الساعات الماضية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T16:17+0000

2022-08-08T16:17+0000

2022-08-08T16:17+0000

رياضة

أخبار تونس اليوم

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وحسب وسائل إعلام تونسية، وصل شلبي إلى السواحل الإيطالية في هجرة "غير شرعية"، بعدما ركب أحد القوارب المختصة في نقل المهاجرين غير الشرعيين.ونشر شلبي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر فيها على متن قارب في وسط البحر، مع مجموعة أخرى من الشباب، وكتب على الصورة "الحمد لله"، مع رمز قلب أحمر، في تأكيد منه على وصوله بسلام إلى السواحل الإيطالية.وفي أول تعليق بعد وصوله، كشف شلبي عن سبب هجرته، قائلا في تصريحات إذاعية وأضاف "أُجبرت على القيام بهذا التصرف، أنا حالياً موجود في مركز لامبيدوزا، وعندما أخرج منه سأبدأ في التفكير بالمستقبل وأرى خطوتي القادمة".من جانبه أكد والد اللاعب حصول علي على عروض إيطالية، لكنه شدد في الوقت نفسه أنه لم يكن على علم بنوايا ابنه.أما نادي الصفاقسي، فقد أكد معز التريكي، المسؤول عن فئة الناشئين أنه "لم يكن هناك أي مؤشر يدل على أنه (علي) ينوي الهجرة، فقد كان منتظماً معنا في التدريبات، ولا علم لدينا بالعروض التي وصلت إليه".

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