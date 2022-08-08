https://arabic.sputniknews.com/20220808/تقارير-تكشف-عن-إجراء-من-آبل-الأمريكية-لاسترضاء-الصين-بعد-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1066154051.html
تقارير تكشف عن إجراء من "آبل" الأمريكية لاسترضاء الصين بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان
تقارير تكشف عن إجراء من "آبل" الأمريكية لاسترضاء الصين بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان
كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية طلبت من الموردين التايوانيين أن تمتثل شحناتهم الموجهة إلى الصين لقواعد طويلة الأمد، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:49+0000
2022-08-08T10:49+0000
2022-08-08T10:49+0000
شركة آبل
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
الصين
مجتمع
منوعات
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وأخبرت الشركة مؤخرا الشركات المصنعة في تايوان (الصين) أن الأجزاء المتجهة إلى البر الرئيسي يجب أن تضع ملصقات "تايبيه الصينية" أو "تايوان، الصين" كمصدر لها، وفقا موقع "نيكاي" الياباني.وتتماشى تعليمات "آبل" مع السياسة التي اتبعتها الصين منذ سنوات، لكنها لم تبدأ في تنفيذها إلا بعد اندلاع التوترات مع أمريكا، في أعقاب زيارة نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي.وبموجب هذه السياسة، يمكن للمسؤولين تأخير وحتى رفض الشحنات الموضوع عليها ملصقات "صنع في تايوان".يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها شركة "آبل" إلى استرضاء الحزب الشيوعي الصيني، ففي عام 2019، أزالت الشركة الأمريكية الرموز التعبيرية لعلم تايوان من نظام التشغيل "آي أو إس" في هونغ كونغ، وسط الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها المدينة في ذلك العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/الصين-تنهي-أوسع-مناورات-عسكرية-في-محيط-تايوان--1066096508.html
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شركة آبل, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الصين, مجتمع, منوعات
تقارير تكشف عن إجراء من "آبل" الأمريكية لاسترضاء الصين بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان
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كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية طلبت من الموردين التايوانيين أن تمتثل شحناتهم الموجهة إلى الصين لقواعد طويلة الأمد، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.
وأخبرت الشركة مؤخرا الشركات المصنعة في تايوان (الصين) أن الأجزاء المتجهة إلى البر الرئيسي يجب أن تضع ملصقات "تايبيه الصينية" أو "تايوان، الصين" كمصدر لها، وفقا موقع
"نيكاي" الياباني.
وتتماشى تعليمات "آبل" مع السياسة التي اتبعتها الصين منذ سنوات، لكنها لم تبدأ في تنفيذها إلا بعد اندلاع التوترات مع أمريكا، في أعقاب زيارة نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي.
وبموجب هذه السياسة، يمكن للمسؤولين تأخير وحتى رفض الشحنات الموضوع عليها ملصقات "صنع في تايوان".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها شركة "آبل" إلى استرضاء الحزب الشيوعي الصيني، ففي عام 2019، أزالت الشركة الأمريكية الرموز التعبيرية لعلم تايوان من نظام التشغيل "آي أو إس" في هونغ كونغ، وسط الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها المدينة في ذلك العام.