https://arabic.sputniknews.com/20220808/تواصل-الاستفزاز-الأوكراني-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1066162073.html
تواصل الاستفزاز الأوكراني في محطة زابوروجيه النووية
تواصل الاستفزاز الأوكراني في محطة زابوروجيه النووية
نناقش في هذه الحلقة: مقتل 3 وإصابة 14 في قصف أوكراني على دونيتسك؛ حركة "الجهاد الإسلامي" تؤكد أن نجاح الهدنة متوقف على ممارسات إسرائيل؛ جرائم قتل بحق المسلمين... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T13:49+0000
2022-08-08T13:49+0000
2022-08-08T13:50+0000
راديو
بلا قيود
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تواصل الاستفزاز الأوكراني في محطة زابوروجيه النووية
تواصل الاستفزاز الأوكراني في محطة زابوروجيه النووية
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مقتل 3 وإصابة 14، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف ارتكب أعمالا من الإرهاب النووي، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه النووية.حول هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، غالب صالح ، لـ"بلا قيود":الهدوء الحذر يخيم على قطاع غزةأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي".وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي، ماجد هديب:هجمات ضد المسلمين في أمريكاأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن "حزنه وغضبه من هجمات بغيضة" وقعت ضد مسلمين في ولاية نيومكسيكو.بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
تواصل الاستفزاز الأوكراني في محطة زابوروجيه النووية
13:49 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مقتل 3 وإصابة 14 في قصف أوكراني على دونيتسك؛ حركة "الجهاد الإسلامي" تؤكد أن نجاح الهدنة متوقف على ممارسات إسرائيل؛ جرائم قتل بحق المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، مقتل 3 وإصابة 14، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف ارتكب أعمالا من الإرهاب النووي، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه النووية.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، غالب صالح ، لـ"بلا قيود
":
"الهدف من هذا التعدي هو اتهام الجيش الروسي، لتوجيه الرأي العام العالمي ضد روسيا، وتشويه صورتها، وتكثيف الضغوط عليها، بعد فشل العقوبات والحصار في ضرب الاقتصاد الروسي، وإخضاع روسيا، إضافة إلى التخفيف من الخسائر التي تكبدتها القيادة الأوكرانية، والناتو، لذلك تحاول التشويش على إنجازات الجيش الروسي وتقدمه، من خلال ضربها للمنشآت الحساسة التي تضع روسيا كل ثقلها لحمايتها".
الهدوء الحذر يخيم على قطاع غزة
أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي
" وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموجب الوساطة المصرية، مؤكدة حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال المحلل السياسي، ماجد هديب:
"الأوضاع هادئة حاليا في قطاع غزة وعادت الحياة لطبيعتها، لكن يبقى الجوع، والفقر، والحرمان، وترقب الشعب الفلسطيني لاستمرار هذه الهدنة، ولا أعتقد أن هناك اختراقا لها، والرسائل من كلا الطرفين وصلت، والدول المطبعة مع الكيان لم تفدنا بشيء وهي التي سارعت وراء هذا التطبيع، وكذلك المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ويستند إلى لغة القوة والمصالح".
هجمات ضد المسلمين في أمريكا
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن "حزنه وغضبه من هجمات بغيضة" وقعت ضد مسلمين في ولاية نيومكسيكو.
بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن الأمريكي، محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود
":
"الموقف من المسلمين عدائي، خاصة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط، وعدم خضوع الدول الإسلامية للضغوطات الأمريكية، وهذه محاولة للنيل من المسلمين، ولطالما تم تصويرهم بأنهم غير مسالمين، حتى المفكرين الأمريكان يعادون في كتاباتهم وتصريحاتهم العرب والمسلمين".
التفاصيل في الملف الصوتي....