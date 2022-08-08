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https://arabic.sputniknews.com/20220808/جنوب-أفريقيا-يجب-أن-نهتم-بما-يحدث-للفلسطينيين-كما-هو-الحال-مع-أوكرانيا-1066165976.html
جنوب أفريقيا: يجب أن نهتم بما يحدث للفلسطينيين كما هو الحال مع أوكرانيا
جنوب أفريقيا: يجب أن نهتم بما يحدث للفلسطينيين كما هو الحال مع أوكرانيا
قالت ناليدي باندو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، إن قواعد القانون الدولي لا تطبق بالتساوي، في إشارة إلى تضخيم الأحداث في أوكرانيا مقابل غض البصر عما يجري في... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T14:58+0000
2022-08-08T15:39+0000
العالم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين في جوهانسبرج، حيث قالت الوزيرة: "يجب أن نهتم بنفس القدر بما يحدث لشعب فلسطين، كما هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".فيما كثفت الحركة مساء يوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.وحذر الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار، فسوف "تستأنف الحركة القتال مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/فلسطين-وتونس-والأردن-تدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-لوقف-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1066052680.html
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العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

جنوب أفريقيا: يجب أن نهتم بما يحدث للفلسطينيين كما هو الحال مع أوكرانيا

14:58 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 08.08.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatوقفات احتجاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا لزيارة بايدن إلى فلسطين
وقفات احتجاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا لزيارة بايدن إلى فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قالت ناليدي باندو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، إن قواعد القانون الدولي لا تطبق بالتساوي، في إشارة إلى تضخيم الأحداث في أوكرانيا مقابل غض البصر عما يجري في فلسطين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين في جوهانسبرج، حيث قالت الوزيرة: "يجب أن نهتم بنفس القدر بما يحدث لشعب فلسطين، كما هو الحال مع ما يحدث لشعب أوكرانيا".
دخان يتصاعد من منازل غزة بسبب الضربات الإسرائيلية الجوية على القطاع، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
فلسطين وتونس والأردن تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
5 أغسطس, 21:36 GMT
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".
فيما كثفت الحركة مساء يوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
وحذر الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار، فسوف "تستأنف الحركة القتال مرة أخرى".
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