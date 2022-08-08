https://arabic.sputniknews.com/20220808/حاكم-مقاطعة-زابوروجيه-يوقع-مرسوما-لإجراء-استفتاء-حول-إعادة-توحيدها-مع-روسيا-1066154907.html

حاكم مقاطعة زابوروجيه يوقع مرسوما لإجراء استفتاء حول إعادة توحيدها مع روسيا

حاكم مقاطعة زابوروجيه يوقع مرسوما لإجراء استفتاء حول إعادة توحيدها مع روسيا

وقع حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، اليوم الاثنين، مرسوما بإجراء استفتاء حول إعادة توحيد المنطقة مع روسيا. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T11:19+0000

2022-08-08T11:19+0000

2022-08-08T11:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقع باليتسكي الوثيقة في إطار منتدى الحركة العامة لمنطقة زابوروجي "نحن مع روسيا"، الذي يقام في مدينة ميليتوبول.اجتمع أكثر من 700 مندوب من جميع أنحاء المنطقة في موقع المنتدى. رفع جميع المجتمعين في القاعة أيديهم بالإجماع في الاتفاق على إجراء استفتاء حول إعادة توحيد مقاطعة زابوروجيه مع روسيا.قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن خطط إجراء استفتاء على انضمام زابوروجيه إلى روسيا قائمة، وسيتم إجراءه في سبتمبر/ أيلول.وأضاف: "الاستعدادات لإجراء الاستفتاء جارية بالفعل. ومن المقرر في سبتمبر. سيتم تحديد الموعد الدقيق للاستفتاء في وقت لاحق وسيتم الإعلان عنه في المستقبل القريب".وبسطت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في تلك لمناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.وفي الوقت ذاته لا تزال القوات الأوكرانية تقصف هذه المنطقة من ناحية مدينة نيكولايف، وأوقفت سلطات كييف الاتصالات المتنقلة هناك كما توقفت عن دفع المعاشات التقاعدية للسكان المحليين.وفي 25 مايو/أيار، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني منطقتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا، بحيث لا يُطلب من المواطنين تسليم جواز السفر الأوكراني، تكفي نسخة منه. بعد ملء المستندات، يتم إرسالها إلى روسيا لإجراء فحص خاص، بعد شهرين أو ثلاثة أشهر يمكن الحصول على الجنسية الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/سلطات-زابوروجيه-الاستفتاء-بشأن-الانضمام-إلى-روسيا-سيجرى-في-سبتمبر-1066137250.html

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