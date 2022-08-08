https://arabic.sputniknews.com/20220808/دق-ناقوس-الخطر-بشأن-صحة-بايدن-بعد-أول-ظهور-علني-1066178028.html
دق ناقوس الخطر بشأن صحة بايدن بعد أول ظهور علني
دق ناقوس الخطر بشأن صحة بايدن بعد أول ظهور علني
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى بعد إعلان البيت الأبيض يوم أمس الأحد أن طبييه سمح له بممارسة أعماله بشكل مباشر، عقب اجتيازه اختبارا سلبيا آخر لفيروس... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T19:57+0000
2022-08-08T19:57+0000
2022-08-08T19:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وشارك الرئيس الأمريكي في إيجاز عن آثار الفيضانات في كنتاكي، حيث سعل بلا انقطاع. كما كان واضحا لبعض مشاهدي البث مظهره المتعب.وقال أحد المستخدمين "يبدو أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي من المرض أكثر من ترامب"، في حين قال آخر بأن بايدن "يبدو ضعيفًا للغاية".وطلب الصحافيون من بايدن الاقتراب للإدلاء بتصريح، فقام بالتلويح لهم وهو يحمل الكمامة في يده. وعندما سئل "كيف يشعر" وعن وضعه الصحي، قال: "كل شيء جيد ".وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا في 21 يوليو الماضي، وفي يوم 26 يوليو جاءت نتيجة اختباره سلبية.لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، مما أجبره على المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/بايدن-يخرج-من-العزل-الصحي-ويغادر-البيت-الأبيض-1066117398.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
دق ناقوس الخطر بشأن صحة بايدن بعد أول ظهور علني
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ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى بعد إعلان البيت الأبيض يوم أمس الأحد أن طبييه سمح له بممارسة أعماله بشكل مباشر، عقب اجتيازه اختبارا سلبيا آخر لفيروس كورونا.
وشارك الرئيس الأمريكي
في إيجاز عن آثار الفيضانات في كنتاكي، حيث سعل بلا انقطاع. كما كان واضحا لبعض مشاهدي البث مظهره المتعب.
وقال أحد المستخدمين "يبدو أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي من المرض أكثر من ترامب"، في حين قال آخر بأن بايدن "يبدو ضعيفًا للغاية".
وطلب الصحافيون من بايدن الاقتراب للإدلاء بتصريح، فقام بالتلويح لهم وهو يحمل الكمامة في يده. وعندما سئل "كيف يشعر" وعن وضعه الصحي، قال: "كل شيء جيد ".
وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا
في 21 يوليو الماضي، وفي يوم 26 يوليو جاءت نتيجة اختباره سلبية.
لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، مما أجبره على المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.