https://arabic.sputniknews.com/20220808/رجل-يصف-عملية-الحصول-على-تأشيرة-شنغن-بأنها-مؤلمة-للغاية-1066154497.html

رجل يصف عملية الحصول على تأشيرة شنغن بأنها "مؤلمة للغاية"

رجل يصف عملية الحصول على تأشيرة شنغن بأنها "مؤلمة للغاية"

شارك مستخدم على "تويتر" مؤخرا صورة لأوراقه المطلوبة للحصول على تأشيرة "شنغن"، والتي تركت مستخدمي الإنترنت في حيرة من أمرهم. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T11:01+0000

2022-08-08T11:01+0000

2022-08-08T11:01+0000

العالم

شنغن

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وصُدم المستخدمون على شبكة الإنترنت لرؤية حجم الأعمال الورقية المطلوبة للحصول على تأشيرة "شنغن"، بينما قارنها البعض بأطروحة دكتوراه، وصفها آخرون بأنها مخطوطة من كتاب، وفقا لموقع "ndtv".وكتب ناشر الصورة سابتارشي براكاش: "التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية إلى واحدة من أكثر دول العالم تقدما. هذه هي كمية الأوراق التي من المفترض أن أحملها لإثبات أنني أمتلك المال للبقاء هناك والعودة"، حيث أظهرت الصورة مجموعة ضخمة من الأعمال الورقية.وتمت مشاركة المنشور يوم السبت، وقد جمع منذ ذلك الحين أكثر من 4500 إعجاب.وردا على ذلك، قال أحد مستخدمي "تويتر" مازحا إن المستندات الموجودة في صورة براكاش بدت وكأنها كشف حساب مصرفي مليء بمعاملات UPI على "سويغي". ليجيب براكاش بالقول، "كشف حساب بنكي، ثلاث سنوات من ITR(إقرار ضريبة الدخل)، وإشعارات الدفع وأطنان من الأشياء الأخرى. بالتأكيد، يشمل معاملات "سويغي" هذه أيضا. أتساءل متى سيجعلونها (عملية التأشيرة) رقمية".وقال آخر: "هذا مجرد سبب واحد من الأسباب التي تجعلني أفضل أن يكون لدي تجارب فاخرة في الهند نفسها (إن عملية التأشيرة بأكملها مرهقة للغاية، واضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وخطوط الهجرة في المطارات، وما إلى ذلك)"، فيما أشار ثالث إلى تجربته الخاصة مع طلبات التأشيرة وأضاف: "أشعر بما تشعر به، ما تتطلبه التأشيرة محبط للغاية".يذكر أن تأشيرة "شنغن" هي تصريح تأشيرة إقامة قصيرة لـ 26 دولة في أوروبا، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وسويسرا.

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