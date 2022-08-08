https://arabic.sputniknews.com/20220808/رغم-اتفاق-الدوحة-المصالحة-الوطنية-في-تشاد-مهددة-بالفشل-لهذه-الأسباب-1066172647.html

رغم اتفاق الدوحة... المصالحة الوطنية في تشاد مهددة بالفشل لهذه الأسباب

رغم اتفاق الدوحة... المصالحة الوطنية في تشاد مهددة بالفشل لهذه الأسباب

كشفت مصادر تشادية أن اتفاقية السلام التي وقعت بين أطراف المجلس العسكري والحركات المسلحة في الدوحة، لا تضمن نجاح جلسات المصالحة الوطنية المرتقبة في إنجمينا. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T16:53+0000

2022-08-08T16:53+0000

2022-08-08T16:53+0000

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066172188_0:284:2730:1820_1920x0_80_0_0_d6e82adb5ce07a054e8e4e70b4f16b91.jpg

وبحسب تأكيد المصادر لـ"سبوتنيك"، فإن العديد من الفصائل المعارضة لم توقع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة، وأن الحوار الوطني المرتقب في 20 أغسطس/ آب الجاري مهدد بعدم النجاح.ومن بين الجبهات التي لم توقع على الاتفاق جبهة "فاكت"، وهي إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية وتقف خلف الهجوم الذي انطلق من ليبيا، وأدى إلى مقتل الرئيس، إدريس ديبي إتنو، في 19 نيسان/أبريل 2021، إضافة إلى حركة "أبكر تلومي" و"مجموعة روما".وأعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن السلطات الانتقالية في تشاد والجماعات المسلحة وقعت اتفاقية سلام في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين.وأكدت الوكالة نيّة الأطراف إجراء حوار مصالحة وطنية أوسع في وقت لاحق من الشهر الجاري.ووقع رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد، محمد إدريس ديبي إيتنو، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا مع نحو 40 مجموعة متمردة، يفترض أن تشارك في حوار وطني خلال الشهر الجاري في العاصمة التشادية.من ناحيته، قال المحلل السياسي التشادي، أبو بكر عبد السلام، إن "الاتفاق جرى بناء على الوثيقة الأخيرة المقدمة للوسيط القطري بعد تعثر مباحثاته منذ مارس/آذار الماضي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "أهمية الحوار تكمن في شموليته وتوافق كل الأطراف المتحاورة، والاتفاق على ما تضمنته الوثيقة من بنود، لكن المجلس العسكري الانتقالي عارض بعضها، الأمر الذي يمكن أن يعرقل مسارات الحوار ويشل توافقاته".ولفت إلى أن "نحو 20 حركة غادرت حفل التوقيع الذي شهدته الدوحة، بحضور رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما يؤكد الخلل في التوصل إلى اتفاق حقيقي، تمهيدا لحوار انجمينا في الـ20 من أغسطس/آب الجاري".فيما قال المحلل السياسي التشادي، عبد الرحمن قرقوم، إن "قطر استطاعت التوصل إلى اتفاق يصب جله في مصلحة المجلس العسكري، الأمر الذي كان سببا في تنصل بعد الحركات الفاعلة ميدانيا".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "أول التحديات التي تواجه الاتفاق تتمثل في تنفيذ ما تم التوصل إليه، بدءا من تسهيل إجراءات وصول زعماء الحركات الموقعة وتأمينهم".بعض العوائق الأخرى تتمثل في تعهدات المجلس العسكري بشأن نهاية الفترة الانتقالية، بحسب الخبير.ويرى الخبراء أن الاتفاق هو بمثابة بداية لفترة استحقاق أخرى، ما يعني بقاء المجلس لفترة أطول.ومنذ شهر مارس/ آذار الماضي، بدأت قطر رعاية مفاوضات بين الحكومة التشاديّة والجماعات المسلّحة من أجل التوصل لاتفاق سلام يقود نحو مشاركة الحركات المتمرة في الحوار الوطني المرتقب في العاصمة التشادية.وكانت وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان لها، أمس الأحد، إن "الاتفاق يمهد لبدء انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد".ويأتي الإعلان بعد محادثات سلام في قطر امتدت لخمسة أشهر بين الفصائل المسلحة والحكومة التشادية المؤقتة برئاسة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده العام الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/أمير-قطر-يوجه-دعوة-إلى-كافة-الأطراف-في-تشاد-بعد-توقيع-اتفاقية-الدوحة-للسلام-1066156544.html

https://arabic.sputniknews.com/20220808/الأطراف-التشادية-توقع-اتفاقية-سلام-تحت-رعاية-قطرية-1066138961.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تقارير سبوتنيك