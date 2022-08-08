https://arabic.sputniknews.com/20220808/روساتوم-تعلن-بدء-تشغيل-المنشأة-الصناعية-الأولى-لمجمع-البحوث-والتكنولوجيا-النووية-في-بوليفيا-1066144521.html
"روساتوم" تعلن بدء تشغيل المنشأة الصناعية الأولى لمجمع البحوث والتكنولوجيا النووية في بوليفيا
"روساتوم" تعلن بدء تشغيل المنشأة الصناعية الأولى لمجمع البحوث والتكنولوجيا النووية في بوليفيا
أعلن عملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم" اليوم الاثنين، تشغيل مجمع "سيكلوترون-راديوفارماكولوجي" للبحوث والتكنولوجيا النووية في بوليفيا. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:03+0000
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العالم
روسيا
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وأكدت الشركة أن "تفاعل البوليميراز المتسلسل المجهز بسيكلوترون (مسرع الجسيمات) سيزود مراكز الطب النووي البوليفي بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لإجراء تجارب سريرية لأكثر من 5 آلاف مريض سنويا".وبالتالي، سيتمكن المواطنون البوليفيون من الخضوع لفحص طبي عالي الجودة في الوقت المناسب بمساعدة مستحضرات الطب النووي المتقدمة.وأكدت الشركة أن المنشأة مجهزة بأجهزة أشعة "غاما"، التي تسمح باختبار سلامة الأغذية وتمديد العمر الافتراضي لأنواع مختلفة من المحاصيل.وأشارت إلى أنه من الممكن معالجة أكثر من 70 طنا من المنتجات يوميا من أجل الحفاظ على جودتها وخصائصها الاستهلاكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/صوت-أنين-الإعلام-الأمريكي-يسمع-في-أوروبا-الفارق-شاسع-بين-روسيا-والغرب-في-سوق-الطاقة-النووية-1065937594.html
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العالم, روسيا
"روساتوم" تعلن بدء تشغيل المنشأة الصناعية الأولى لمجمع البحوث والتكنولوجيا النووية في بوليفيا
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أعلن عملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم" اليوم الاثنين، تشغيل مجمع "سيكلوترون-راديوفارماكولوجي" للبحوث والتكنولوجيا النووية في بوليفيا.
وأكدت الشركة أن "تفاعل البوليميراز المتسلسل المجهز بسيكلوترون (مسرع الجسيمات) سيزود مراكز الطب النووي البوليفي بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لإجراء تجارب سريرية لأكثر من 5 آلاف مريض سنويا".
وبالتالي، سيتمكن المواطنون البوليفيون من الخضوع لفحص طبي عالي الجودة في الوقت المناسب بمساعدة مستحضرات الطب النووي المتقدمة.
وأكدت الشركة أن المنشأة مجهزة بأجهزة أشعة "غاما"، التي تسمح باختبار سلامة الأغذية وتمديد العمر الافتراضي لأنواع مختلفة من المحاصيل.
وأشارت إلى أنه من الممكن معالجة أكثر من 70 طنا من المنتجات يوميا من أجل الحفاظ على جودتها وخصائصها الاستهلاكية.