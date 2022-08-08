https://arabic.sputniknews.com/20220808/روسيا-مستعدة-لتنظيم-زيارة-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1066163757.html

روسيا مستعدة لتنظيم زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية

روسيا مستعدة لتنظيم زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمساعدة قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنظيم... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T14:06+0000

2022-08-08T14:06+0000

2022-08-08T14:07+0000

روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال المندوب الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد أرسلنا مذكرة دورية في الـ 4 من أغسطس/آب، تم توزيعها في 5 أغسطس/آب، تؤكد بأننا مستعدون لمساعدة قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنظيم مثل هذه الزيارة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأشار المندوب الروسي إلى أن المذكرة "قالت أيضا إن روسيا مهتمة بحصول الوكالة على معلومات، مع الأخذ في الاعتبار الأعمال الإجرامية لكييف وحملة التضليل التي أطلقها نظام زيلينسكي".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف ارتكب عملا جديدا من الإرهاب النووي، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه النووية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، تخفيض إنتاج وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيه إلى 500 ميغاواط لمنع تعطل عمل محطة الطاقة النووية.وأكد البيان وقوع أضرار في خط "كاخوفسكايا" للضغط العالي الذي يمد منطقتي زابوروجيه وخيرسون بالكهرباء نتيجة القصف الأوكراني.وجاء في البيان: "كان هناك ارتفاع في الجهد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما تسبب في انطلاق دخان في المحطة. عمل نظام الحماية بشكل جيد، ما أدى إلى إيقاف تشغيل مصدر الطاقة. ولمنع تعطيل المحطة، تم تخفيض قدرة وحدات الطاقة 5 و6 إلى 500 ميغاواط من قبل الموظفين الفنيين في المحطة".

https://arabic.sputniknews.com/20220808/الدفاع-الروسية-نظام-زيلينسكي-يرتكب-عملا-جديدا-من-الإرهاب-النووي--1066152413.html

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