https://arabic.sputniknews.com/20220808/روسيا-وتركيا-الدفع-بالعملتين-المحليتين-1066143165.html
روسيا وتركيا... الدفع بالعملتين المحليتين
روسيا وتركيا... الدفع بالعملتين المحليتين
أفادت صحيفة تركية عن توجه تركيا للتعامل مع روسيا بطريقة تستبعد تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بـ"العملة الصعبة". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T07:53+0000
2022-08-08T07:53+0000
2022-08-08T07:55+0000
العالم
اقتصاد
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وقالت صحيفة "ميلييت"، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع بعد لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين أن تتم تسوية المدفوعات (بين تركيا وروسيا) بالعملتين الروسية والتركية دون استخدام العملات الأجنبية.وفي خطوة أولى في هذا الاتجاه ستبدأ تركيا شراء الغاز الطبيعي الروسي بعملة الروبل الروسية، ثم تحل العملتان الروسية والتركية محل عملة الدولار الأمريكية وعملة اليورو الأوروبية في تسوية كافة المدفوعات، وتتوقف الدولتان عن استخدام النقد الأجنبي خلال التعامل بينهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/بوتين-وأردوغان-يبدآن-مباحثاتهما-في-سوتشي-1066036932.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
روسيا وتركيا... الدفع بالعملتين المحليتين
07:53 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
أفادت صحيفة تركية عن توجه تركيا للتعامل مع روسيا بطريقة تستبعد تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بـ"العملة الصعبة".
وقالت
صحيفة "ميلييت"، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع بعد لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين أن تتم تسوية المدفوعات (بين تركيا وروسيا) بالعملتين الروسية والتركية دون استخدام العملات الأجنبية.
وفي خطوة أولى في هذا الاتجاه ستبدأ تركيا شراء الغاز الطبيعي الروسي بعملة الروبل الروسية، ثم تحل العملتان الروسية والتركية محل عملة الدولار الأمريكية وعملة اليورو الأوروبية في تسوية كافة المدفوعات، وتتوقف الدولتان عن استخدام النقد الأجنبي خلال التعامل بينهما.