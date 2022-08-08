https://arabic.sputniknews.com/20220808/سرقة-مجوهرات-بمليوني-دولار-خلال-45-ثانية-في-أمريكا-فيديو-1066167305.html
سرقة مجوهرات بمليوني دولار خلال 45 ثانية في أمريكا... فيديو
سرقة مجوهرات بمليوني دولار خلال 45 ثانية في أمريكا... فيديو
قام مجموعة من اللصوص باقتحام متجر مجوهرات والاستيلاء على بضاعة تقدر قيمتها بمليوني دولار في أحد المتاجر بولاية نيويورك الأمريكية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T15:18+0000
2022-08-08T15:18+0000
2022-08-08T15:18+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من دقيقة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.ولفتت الشبكة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم.ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
سرقة مجوهرات بمليوني دولار خلال 45 ثانية في أمريكا... فيديو
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قام مجموعة من اللصوص باقتحام متجر مجوهرات والاستيلاء على بضاعة تقدر قيمتها بمليوني دولار في أحد المتاجر بولاية نيويورك الأمريكية.
رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة
الاستيلاء على المجوهرات
خلال أقل من دقيقة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.
ولفتت الشبكة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر
بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم.
ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.