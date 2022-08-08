عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220808/سرقة-مجوهرات-بمليوني-دولار-خلال-45-ثانية-في-أمريكا-فيديو-1066167305.html
سرقة مجوهرات بمليوني دولار خلال 45 ثانية في أمريكا... فيديو
سرقة مجوهرات بمليوني دولار خلال 45 ثانية في أمريكا... فيديو
قام مجموعة من اللصوص باقتحام متجر مجوهرات والاستيلاء على بضاعة تقدر قيمتها بمليوني دولار في أحد المتاجر بولاية نيويورك الأمريكية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T15:18+0000
2022-08-08T15:18+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104306/52/1043065207_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f89bf30bc5dfa6415063ddcf1dbe626a.png
رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من دقيقة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.ولفتت الشبكة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم.ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104306/52/1043065207_100:0:1060:720_1920x0_80_0_0_4b1f80995ecac2573d6cc77597c0ab12.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

سرقة مجوهرات بمليوني دولار خلال 45 ثانية في أمريكا... فيديو

15:18 GMT 08.08.2022
CC0 / Pixabay / ألماس
 ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
قام مجموعة من اللصوص باقتحام متجر مجوهرات والاستيلاء على بضاعة تقدر قيمتها بمليوني دولار في أحد المتاجر بولاية نيويورك الأمريكية.
رصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من دقيقة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.
ولفتت الشبكة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم.
ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала