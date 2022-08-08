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سفير أوكرانيا "يشعر بتعاطف كبير مع إسرائيل"... وأمير سعودي ينتقد "نفاق الغرب"
سفير أوكرانيا "يشعر بتعاطف كبير مع إسرائيل"... وأمير سعودي ينتقد "نفاق الغرب"
أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك، عن تعاطفه "الكبير" مع الإسرائيليين، وهو ما اعتبره أمير سعودي بارز "نفاقا". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:22+0000
2022-08-08T09:22+0000
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وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل، قال كورنيشوك: "بصفتي أوكرانيًا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".وأضاف كورنيشوك، "لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل بإنهاء التصعيد قريبا"، قبل أن يتوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".وقال الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، إن "نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين".وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الأحد، أن "وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي"، منوهة إلى "الاحتفاظ بحق الرد في حال انتهاك وقف إطلاق النار".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.وحذر الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار، فسوف "تستأنف الحركة القتال مرة أخرى".
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العالم العربي, أخبار أوكرانيا, أخبار إسرائيل اليوم

سفير أوكرانيا "يشعر بتعاطف كبير مع إسرائيل"... وأمير سعودي ينتقد "نفاق الغرب"

09:22 GMT 08.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amraأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amra
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أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك، عن تعاطفه "الكبير" مع الإسرائيليين، وهو ما اعتبره أمير سعودي بارز "نفاقا".
وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية لدى إسرائيل، قال كورنيشوك: "بصفتي أوكرانيًا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".
وأضاف كورنيشوك، "لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل بإنهاء التصعيد قريبا"، قبل أن يتوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".
وقال الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، إن "نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في أوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين".
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الأحد، أن "وقف إطلاق النار في غزة يسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي"، منوهة إلى "الاحتفاظ بحق الرد في حال انتهاك وقف إطلاق النار".
واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".
فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
وحذر الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، في مؤتمر صحفي، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، من أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار، فسوف "تستأنف الحركة القتال مرة أخرى".
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