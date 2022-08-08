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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220808/سلطات-زابوروجيه-الاستفتاء-بشأن-الانضمام-إلى-روسيا-سيجرى-في-سبتمبر-1066137250.html
سلطات زابوروجيه: الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا سيجرى في سبتمبر
سلطات زابوروجيه: الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا سيجرى في سبتمبر
قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن خطط إجراء استفتاء على انضمام زابوروجيه إلى روسيا... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T04:47+0000
2022-08-08T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف: "الاستعدادات لإجراء الاستفتاء جارية بالفعل. ومن المقرر في سبتمبر. سيتم تحديد الموعد الدقيق للاستفتاء في وقت لاحق وسيتم الإعلان عنه في المستقبل القريب".هذا وبسطت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في تلك لمناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.وفي الوقت ذاته لا تزال القوات الأوكرانية تقصف هذه المنطقة من ناحية مدينة نيكولايف، وأوقفت سلطات كييف الاتصالات المتنقلة هناك كما توقفت عن دفع المعاشات التقاعدية للسكان المحليين.وفي 25 أيار/مايو، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني منطقتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا، بحيث لا يُطلب من المواطنين تسليم جواز السفر الأوكراني، تكفي نسخة منه. بعد ملء المستندات، يتم إرسالها إلى روسيا لإجراء فحص خاص، بعد شهرين أو ثلاثة أشهر يمكن الحصول على الجنسية الروسية .
https://arabic.sputniknews.com/20220808/غوتيريش-الهجمات-على-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-انتحارية-1066136941.html
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سلطات زابوروجيه: الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا سيجرى في سبتمبر

04:47 GMT 08.08.2022
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قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن خطط إجراء استفتاء على انضمام زابوروجيه إلى روسيا قائمة، وسيتم إجراءه في سبتمبر.
وأضاف: "الاستعدادات لإجراء الاستفتاء جارية بالفعل. ومن المقرر في سبتمبر. سيتم تحديد الموعد الدقيق للاستفتاء في وقت لاحق وسيتم الإعلان عنه في المستقبل القريب".
هذا وبسطت القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في تلك لمناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
وفي الوقت ذاته لا تزال القوات الأوكرانية تقصف هذه المنطقة من ناحية مدينة نيكولايف، وأوقفت سلطات كييف الاتصالات المتنقلة هناك كما توقفت عن دفع المعاشات التقاعدية للسكان المحليين.
وفي 25 أيار/مايو، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني منطقتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا، بحيث لا يُطلب من المواطنين تسليم جواز السفر الأوكراني، تكفي نسخة منه. بعد ملء المستندات، يتم إرسالها إلى روسيا لإجراء فحص خاص، بعد شهرين أو ثلاثة أشهر يمكن الحصول على الجنسية الروسية .
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
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