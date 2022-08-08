https://arabic.sputniknews.com/20220808/سلطات-زابوروجيه-تجدد-دعوتها-إلى-الأمم-المتحدة-1066152644.html
سلطات زابوروجيه تجدد دعوتها إلى الأمم المتحدة
سلطات زابوروجيه تجدد دعوتها إلى الأمم المتحدة
جددت سلطات مقاطعة زابوروجيه دعوتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة لزيارة محطة زابوروجيه النووية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:18+0000
2022-08-08T10:18+0000
2022-08-08T10:21+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065554689_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cd145b96a6c8e36fe3d1d39a28f235d8.jpg
وقال يفغيني باليتسكي، مدير جهاز إدارة مقاطعة زابوروجيه، على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "نريد أن يأتي إلينا موفدو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة لكي يتفقدوا محطة زابوروجيه النووية ويعرفوا من أين تُطلق الصواريخ عليها".وتقع محطة زابوروجيه النووية قرب مدينة أنيرغودار التي تخلصت في الربيع الماضي من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة القوات الروسية التي وضعت المحطة النووية تحت مراقبتها لمنع حدوث الحوادث فيها.وأقدمت القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني أخيرا على قصف الأراضي التي تقع فيها المحطة النووية بالصواريخ والقذائف المدفعية. فمثلا، سقطت شظايا الصواريخ الأوكرانية في ليل السبت/الأحد في مكان يبعد عن مفاعل المحطة بـ400 متر.وأشار باليتسكي إلى أن القوات الأوكرانية تطلق الصواريخ على محطة زابوروجيه النووية من مدينتي مارغانيتس ونيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065554689_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8461d8bbd941e072f65c14feeffdf16f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه تجدد دعوتها إلى الأمم المتحدة
10:18 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
جددت سلطات مقاطعة زابوروجيه دعوتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة لزيارة محطة زابوروجيه النووية.
وقال يفغيني باليتسكي، مدير جهاز إدارة مقاطعة زابوروجيه، على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "نريد أن يأتي إلينا موفدو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة لكي يتفقدوا محطة زابوروجيه النووية ويعرفوا من أين تُطلق الصواريخ عليها".
وتقع محطة زابوروجيه النووية قرب مدينة أنيرغودار التي تخلصت في الربيع الماضي من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة القوات الروسية التي وضعت المحطة النووية تحت مراقبتها لمنع حدوث الحوادث فيها.
وأقدمت القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني أخيرا على قصف الأراضي التي تقع فيها المحطة النووية بالصواريخ والقذائف المدفعية. فمثلا، سقطت شظايا الصواريخ الأوكرانية في ليل السبت/الأحد في مكان يبعد عن مفاعل المحطة بـ400 متر.
وأشار
باليتسكي إلى أن القوات الأوكرانية تطلق الصواريخ على محطة زابوروجيه النووية من مدينتي مارغانيتس ونيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك.