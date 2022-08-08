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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220808/سلطات-زابوروجيه-تجدد-دعوتها-إلى-الأمم-المتحدة-1066152644.html
سلطات زابوروجيه تجدد دعوتها إلى الأمم المتحدة
سلطات زابوروجيه تجدد دعوتها إلى الأمم المتحدة
جددت سلطات مقاطعة زابوروجيه دعوتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة لزيارة محطة زابوروجيه النووية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:18+0000
2022-08-08T10:21+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال يفغيني باليتسكي، مدير جهاز إدارة مقاطعة زابوروجيه، على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "نريد أن يأتي إلينا موفدو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة لكي يتفقدوا محطة زابوروجيه النووية ويعرفوا من أين تُطلق الصواريخ عليها".وتقع محطة زابوروجيه النووية قرب مدينة أنيرغودار التي تخلصت في الربيع الماضي من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة القوات الروسية التي وضعت المحطة النووية تحت مراقبتها لمنع حدوث الحوادث فيها.وأقدمت القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني أخيرا على قصف الأراضي التي تقع فيها المحطة النووية بالصواريخ والقذائف المدفعية. فمثلا، سقطت شظايا الصواريخ الأوكرانية في ليل السبت/الأحد في مكان يبعد عن مفاعل المحطة بـ400 متر.وأشار باليتسكي إلى أن القوات الأوكرانية تطلق الصواريخ على محطة زابوروجيه النووية من مدينتي مارغانيتس ونيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك.
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أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه تجدد دعوتها إلى الأمم المتحدة

10:18 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 08.08.2022)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمحطة طبرق البخارية
محطة طبرق البخارية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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جددت سلطات مقاطعة زابوروجيه دعوتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة لزيارة محطة زابوروجيه النووية.
وقال يفغيني باليتسكي، مدير جهاز إدارة مقاطعة زابوروجيه، على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "نريد أن يأتي إلينا موفدو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة لكي يتفقدوا محطة زابوروجيه النووية ويعرفوا من أين تُطلق الصواريخ عليها".
وتقع محطة زابوروجيه النووية قرب مدينة أنيرغودار التي تخلصت في الربيع الماضي من التبعية لنظام الحكم في أوكرانيا بمساعدة القوات الروسية التي وضعت المحطة النووية تحت مراقبتها لمنع حدوث الحوادث فيها.
وأقدمت القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني أخيرا على قصف الأراضي التي تقع فيها المحطة النووية بالصواريخ والقذائف المدفعية. فمثلا، سقطت شظايا الصواريخ الأوكرانية في ليل السبت/الأحد في مكان يبعد عن مفاعل المحطة بـ400 متر.
وأشار باليتسكي إلى أن القوات الأوكرانية تطلق الصواريخ على محطة زابوروجيه النووية من مدينتي مارغانيتس ونيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك.
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