https://arabic.sputniknews.com/20220808/صحيفة-رونالدو-يحصل-على-سبب-إضافي-للمغادرة-ويعلن-نيته-ترك-مانشستر-يونايتد-1066176319.html
صحيفة: رونالدو يحصل على سبب إضافي للمغادرة ويعلن نيته ترك مانشستر يونايتد
صحيفة: رونالدو يحصل على سبب إضافي للمغادرة ويعلن نيته ترك مانشستر يونايتد
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجددا عن "نيته ترك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، في وقت يأمل الأخير أن يغير رونالدو رأيه. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T18:33+0000
2022-08-08T18:33+0000
2022-08-08T18:33+0000
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن "رونالدو يبدو أنه لا يفكر في البقاء في أولد ترافورد، خاصة بعد هزيمة النادي أمام برايتون، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف".وقالت الصحيفة إن "لدى النجم البرتغالي الكثير من الأسباب التي تدفعه لترك الشياطين الحمر"، مشيرا إلى أنه "من الأسباب التي تدفعه للمغادرة، رغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا".ومني مانشستر يونايتد بهزيمة مبكرة للغاية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمام ضيفه برايتون 1-2 في الجولة الأولى من المسابقة.وفقد يونايتد 3 نقاط على ملعبه باستاد "أولد ترافورد" مع افتتاح فعاليات الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله الفريق إلى تحسين الصورة بعد المستوى المتواضع للأداء والنتائج في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز السادس بالدوري.وأنهى برايتون الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما باسكال غروس. وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد عبر النيران الصديقة حيث سجله أليكسيس ماك اليستير لاعب وسط برايتون بطريق الخطأ في مرمى فريقه، وفقا لصحيفة "اندبندنت".ودفع الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، لكنه لم يستطع إنقاذ الفريق من الهزيمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/مانشستر-يونايتد-يبدأ-موسمه-الجديد-في-الدوري-الإنجليزي-بهزيمة-أمام-برايتون-1066117849.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
صحيفة: رونالدو يحصل على سبب إضافي للمغادرة ويعلن نيته ترك مانشستر يونايتد
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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجددا عن "نيته ترك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، في وقت يأمل الأخير أن يغير رونالدو رأيه.
وذكرت صحيفة
ماركا الإسبانية، أن "رونالدو يبدو أنه لا يفكر في البقاء في أولد ترافورد، خاصة بعد هزيمة النادي أمام برايتون، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين مقابل هدف".
وقالت الصحيفة إن "لدى النجم البرتغالي الكثير من الأسباب التي تدفعه لترك الشياطين الحمر"، مشيرا إلى أنه "من الأسباب التي تدفعه للمغادرة، رغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا".
ومني مانشستر يونايتد بهزيمة مبكرة للغاية
في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمام ضيفه برايتون 1-2 في الجولة الأولى من المسابقة.
وفقد يونايتد 3 نقاط على ملعبه باستاد "أولد ترافورد" مع افتتاح فعاليات الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله الفريق إلى تحسين الصورة بعد المستوى المتواضع للأداء والنتائج في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز السادس بالدوري.
وأنهى برايتون الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما باسكال غروس. وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد عبر النيران الصديقة حيث سجله أليكسيس ماك اليستير لاعب وسط برايتون بطريق الخطأ في مرمى فريقه، وفقا لصحيفة "اندبندنت"
.
ودفع الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، لكنه لم يستطع إنقاذ الفريق من الهزيمة.