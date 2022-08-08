عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220808/غوستافو-بيترو-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-لكولومبيا-ليصبح-أول-رئيس-يساري-في-تاريخ-البلاد-1066138690.html
غوستافو بيترو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكولومبيا ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ البلاد
غوستافو بيترو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكولومبيا ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ البلاد
أدّى زعيم الائتلاف اليساري" الميثاق التاريخي" غوستافو بيترو، اليمين الدستورية رئيساً لكولومبيا لولاية مدّتها أربع سنوات، ليصبح أول رئيس يسارى في تاريخ البلاد،... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T06:59+0000
2022-08-08T06:59+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048936145_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_382492dc7811efed9d20f869b713c3f3.jpg
وقال بيترو : "أقسم بالله وأعد الناس بأن احترم بأمانة دستور كولومبيا وقوانينها".وإلى جانبه، أدت عالمة البيئة فرانسيا ماركيز (40 عاما)، اليمين الدستورية بوصفها أول نائبة من أصل أفريقي للرئيس الكولومبي، في دولة حكمتها تاريخيا نخبة من الذكور البيض.وفاز غوستافو بيترو وائتلافه اليساري "الميثاق التاريخي" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجرتها كولومبيا في 20 يونيو/حزيران، على رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز بفارق 700 ألف صوت.ويبلغ بيترو من العمر 62 عامًا، وهو خبير اقتصادي، ويقترح في برنامجه الانتخابي، من بين تغييرات أخرى، إصلاحًا زراعيًا، وتعديل الحد الأدنى للدخل، وحل شرطة مكافحة الشغب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048936145_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_74213385b2ca97eb4308d6194b803b25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

غوستافو بيترو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكولومبيا ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ البلاد

06:59 GMT 08.08.2022
© AP Photo / Esteban Felixاحتجاجات ضد الحكومة الكولومبية في مدينة بوغوتا، كولومبيا 5 مايو 2021
احتجاجات ضد الحكومة الكولومبية في مدينة بوغوتا، كولومبيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Esteban Felix
تابعنا عبرTelegram
أدّى زعيم الائتلاف اليساري" الميثاق التاريخي" غوستافو بيترو، اليمين الدستورية رئيساً لكولومبيا لولاية مدّتها أربع سنوات، ليصبح أول رئيس يسارى في تاريخ البلاد، وذلك في حفل أقيم في ساحة بوليفار في العاصمة بوغوتا.
وقال بيترو : "أقسم بالله وأعد الناس بأن احترم بأمانة دستور كولومبيا وقوانينها".

وإلى جانبه، أدت عالمة البيئة فرانسيا ماركيز (40 عاما)، اليمين الدستورية بوصفها أول نائبة من أصل أفريقي للرئيس الكولومبي، في دولة حكمتها تاريخيا نخبة من الذكور البيض.

وفاز غوستافو بيترو وائتلافه اليساري "الميثاق التاريخي" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجرتها كولومبيا في 20 يونيو/حزيران، على رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز بفارق 700 ألف صوت.

ويبلغ بيترو من العمر 62 عامًا، وهو خبير اقتصادي، ويقترح في برنامجه الانتخابي، من بين تغييرات أخرى، إصلاحًا زراعيًا، وتعديل الحد الأدنى للدخل، وحل شرطة مكافحة الشغب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала