غوستافو بيترو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لكولومبيا ليصبح أول رئيس يساري في تاريخ البلاد
© AP Photo / Esteban Felixاحتجاجات ضد الحكومة الكولومبية في مدينة بوغوتا، كولومبيا 5 مايو 2021
© AP Photo / Esteban Felix
أدّى زعيم الائتلاف اليساري" الميثاق التاريخي" غوستافو بيترو، اليمين الدستورية رئيساً لكولومبيا لولاية مدّتها أربع سنوات، ليصبح أول رئيس يسارى في تاريخ البلاد، وذلك في حفل أقيم في ساحة بوليفار في العاصمة بوغوتا.
وقال بيترو : "أقسم بالله وأعد الناس بأن احترم بأمانة دستور كولومبيا وقوانينها".
وإلى جانبه، أدت عالمة البيئة فرانسيا ماركيز (40 عاما)، اليمين الدستورية بوصفها أول نائبة من أصل أفريقي للرئيس الكولومبي، في دولة حكمتها تاريخيا نخبة من الذكور البيض.
وفاز غوستافو بيترو وائتلافه اليساري "الميثاق التاريخي" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجرتها كولومبيا في 20 يونيو/حزيران، على رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز بفارق 700 ألف صوت.
ويبلغ بيترو من العمر 62 عامًا، وهو خبير اقتصادي، ويقترح في برنامجه الانتخابي، من بين تغييرات أخرى، إصلاحًا زراعيًا، وتعديل الحد الأدنى للدخل، وحل شرطة مكافحة الشغب.
وإلى جانبه، أدت عالمة البيئة فرانسيا ماركيز (40 عاما)، اليمين الدستورية بوصفها أول نائبة من أصل أفريقي للرئيس الكولومبي، في دولة حكمتها تاريخيا نخبة من الذكور البيض.
وفاز غوستافو بيترو وائتلافه اليساري "الميثاق التاريخي" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجرتها كولومبيا في 20 يونيو/حزيران، على رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز بفارق 700 ألف صوت.
ويبلغ بيترو من العمر 62 عامًا، وهو خبير اقتصادي، ويقترح في برنامجه الانتخابي، من بين تغييرات أخرى، إصلاحًا زراعيًا، وتعديل الحد الأدنى للدخل، وحل شرطة مكافحة الشغب.