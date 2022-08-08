https://arabic.sputniknews.com/20220808/غيبارد-الألمانية-تصل-إلى-أوكرانيا-1066155617.html
"غيبارد" الألمانية تصل إلى أوكرانيا
"غيبارد" الألمانية تصل إلى أوكرانيا
أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني عن وصول صواريخ ألمانية من طراز "غيبارد" إلى أوكرانيا. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T11:26+0000
2022-08-08T11:26+0000
2022-08-08T11:37+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أندريه يرماك في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية حصلت على 3 منظومات صواريخ من طراز "غيبارد".ولم تملك القوات الأوكرانية منظومات صواريخ "غيبارد" حتى الآن.وما فتئ نظام الحكم الأوكراني يطلب من رعاته الغربيين الأسلحة لكي تواصل قواته قصفها على جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في شرق وجنوب أوكرانيا خرجت في الربيع الماضي من نطاق سيطرة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.وبحسب مدير مكتب رئيس النظام الأوكراني فإن منظومة صواريخ "غيبارد" تستطيع أن تصيب ما يبعد عنها بـ4 كيلومترات.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/شولتز-ألمانيا-قررت-تزويد-أوكرانيا-بمدافع-غيبارد-ووزارة-الدفاع-ترد-1062959015.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار أوكرانيا
"غيبارد" الألمانية تصل إلى أوكرانيا
11:26 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني عن وصول صواريخ ألمانية من طراز "غيبارد" إلى أوكرانيا.
وقال
أندريه يرماك في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية حصلت على 3 منظومات صواريخ من طراز "غيبارد".
ولم تملك القوات الأوكرانية منظومات صواريخ "غيبارد" حتى الآن.
وما فتئ نظام الحكم الأوكراني يطلب من رعاته الغربيين الأسلحة لكي تواصل قواته قصفها على جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في شرق وجنوب أوكرانيا خرجت في الربيع الماضي من نطاق سيطرة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وبحسب مدير مكتب رئيس النظام الأوكراني فإن منظومة صواريخ "غيبارد" تستطيع أن تصيب ما يبعد عنها بـ4 كيلومترات.