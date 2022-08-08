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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220808/غيبارد-الألمانية-تصل-إلى-أوكرانيا-1066155617.html
"غيبارد" الألمانية تصل إلى أوكرانيا
"غيبارد" الألمانية تصل إلى أوكرانيا
أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني عن وصول صواريخ ألمانية من طراز "غيبارد" إلى أوكرانيا. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T11:26+0000
2022-08-08T11:37+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أندريه يرماك في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية حصلت على 3 منظومات صواريخ من طراز "غيبارد".ولم تملك القوات الأوكرانية منظومات صواريخ "غيبارد" حتى الآن.وما فتئ نظام الحكم الأوكراني يطلب من رعاته الغربيين الأسلحة لكي تواصل قواته قصفها على جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في شرق وجنوب أوكرانيا خرجت في الربيع الماضي من نطاق سيطرة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.وبحسب مدير مكتب رئيس النظام الأوكراني فإن منظومة صواريخ "غيبارد" تستطيع أن تصيب ما يبعد عنها بـ4 كيلومترات.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/شولتز-ألمانيا-قررت-تزويد-أوكرانيا-بمدافع-غيبارد-ووزارة-الدفاع-ترد-1062959015.html
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أخبار أوكرانيا

"غيبارد" الألمانية تصل إلى أوكرانيا

11:26 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 08.08.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني عن وصول صواريخ ألمانية من طراز "غيبارد" إلى أوكرانيا.
وقال أندريه يرماك في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية حصلت على 3 منظومات صواريخ من طراز "غيبارد".
ولم تملك القوات الأوكرانية منظومات صواريخ "غيبارد" حتى الآن.
وما فتئ نظام الحكم الأوكراني يطلب من رعاته الغربيين الأسلحة لكي تواصل قواته قصفها على جمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في شرق وجنوب أوكرانيا خرجت في الربيع الماضي من نطاق سيطرة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وبحسب مدير مكتب رئيس النظام الأوكراني فإن منظومة صواريخ "غيبارد" تستطيع أن تصيب ما يبعد عنها بـ4 كيلومترات.
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
شولتز: ألمانيا قررت تزويد أوكرانيا بمدافع "غيبارد"... ووزارة الدفاع ترد
1 يونيو, 11:46 GMT
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