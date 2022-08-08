https://arabic.sputniknews.com/20220808/في-عام-2008-لم-يفهموا-الآن-تضطر-روسيا-إلى-توجيه-رسالة-قوية-1066144807.html

في عام 2008 لم يفهموا... الآن تضطر روسيا إلى توجيه رسالة قوية

في عام 2008 لم يفهموا... الآن تضطر روسيا إلى توجيه رسالة قوية

وجهت روسيا رسالة ضمنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" حينما اضطرت في أغسطس/آب 2008 إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف العدوان على المواطنين الآمنين... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T09:10+0000

2022-08-08T09:10+0000

2022-08-08T09:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأرسلت روسيا حينئذ قوات إلى جنوب القوقاز لتحبط العملية الهجومية العدوانية التي شنها نظام الحكم في جمهورية جورجيا على أوسيتيا الجنوبية. ووجهت روسيا في نفس الوقت ما يعتبر رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" نبهت فيها إلى ضرورة وقف السياسات التي تتجاهل قلق روسيا.وقال دميتري ميدفيديف الذي تولى منصب رئيس الدولة الروسية في عام 2008، في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، إن الوضع في القوقاز تغير جراء ما اتخذته روسيا من إجراءات، ولكن الولايات المتحدة استمرت في انتهاج السياسات التي تشكل خطرا على العالم. وأضاف، في إشارة إلى العملية الخاصة التي بدأتها روسيا في عام 2022 لوقف الجرائم التي يرتكبها نظام الحكم في أوكرانيا ضد السكان في جنوب شرق أوكرانيا، وهو النظام الذي تؤيده وتدعمه الولايات المتحدة والناتو:ووفق دميتري ميدفيديف، يشهد العالم الآن تغيرا لا رجعة فيه.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/الخارجية-الروسية-تجميد-مباحثات-جنيف-حول-الأمن-في-منطقة-القوقاز-على-خلفية-خطط-غربية-لعزل-روسيا-1066143855.html

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روسيا