https://arabic.sputniknews.com/20220808/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تهدم-منزلي-أسيرين-فلسطينيين-شمال-الضفة-الغربية-1066136521.html
قوات الجيش الإسرائيلي تهدم منزلي أسيرين فلسطينيين شمال الضفة الغربية
قوات الجيش الإسرائيلي تهدم منزلي أسيرين فلسطينيين شمال الضفة الغربية
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة أمس الأحد، منزلي الأسيرين الفلسطينيين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي شمال الضفة الغربية . 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T02:55+0000
2022-08-08T02:55+0000
2022-08-08T02:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064169641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_153e0d7727eb495cbc6059a189670992.jpg
رام الله- سبوتنيك. واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة رمانة غرب جنين شمال الضفة الغربية الليلة وشرعت بهدم منزلي الأسيرين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي بتهمة تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة إلعاد التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات كبيرة من دوريات الجيش الإسرائيلي انتشرت في قرية رمانة، وأضاف أن "ما يربو على 50 آلية عسكرية اقتحمت القرية وانتشرت في أحياء القرية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، الحصيلة النهائية عن لـ"ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي توقف منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحٍ لها، إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت لـ 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و 360 إصابة بجراح مختلفة"، مشيرة إلى أن "من الأطفال الشهداء 3 أشقاء من آل النباهين و 4 أقرباء من آل نجم 2 أشقاء من آل النيرب".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064169641_212:0:1172:720_1920x0_80_0_0_4084ded8627cfcf171f0b5b6a3c1d10c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
قوات الجيش الإسرائيلي تهدم منزلي أسيرين فلسطينيين شمال الضفة الغربية
تابعنا عبر
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة أمس الأحد، منزلي الأسيرين الفلسطينيين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي شمال الضفة الغربية .
رام الله- سبوتنيك
. واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة رمانة غرب جنين شمال الضفة الغربية الليلة وشرعت بهدم منزلي الأسيرين صبحي أبو شقير صبيحات وأسعد الرفاعي بتهمة تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة إلعاد التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.
وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات كبيرة من دوريات الجيش الإسرائيلي انتشرت في قرية رمانة، وأضاف أن "ما يربو على 50 آلية عسكرية اقتحمت القرية وانتشرت في أحياء القرية".
وتابع: "قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتوزيع بيان طالبت فيه أهالي بلدة رمانة عدم الخروج من منازلهم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، الحصيلة النهائية عن لـ"ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي توقف منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
وقالت الصحة الفلسطينية، في تصريحٍ لها، إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت لـ 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و 360 إصابة بجراح مختلفة"، مشيرة إلى أن "من الأطفال الشهداء 3 أشقاء من آل النباهين و 4 أقرباء من آل نجم 2 أشقاء من آل النيرب".