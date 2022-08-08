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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220808/قوات-نظام-كييف-قد-تضع-العالم-على-حافة-كارثة-نووية-فلماذا-يبقى-الغرب-صامتا؟-1066153381.html
قوات نظام كييف قد تضع العالم على حافة كارثة نووية فلماذا يبقى الغرب صامتا؟
قوات نظام كييف قد تضع العالم على حافة كارثة نووية فلماذا يبقى الغرب صامتا؟
08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:44+0000
2022-08-08T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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استطلاعات الرأي, أخبار أوكرانيا, опросы

قوات نظام كييف قد تضع العالم على حافة كارثة نووية فلماذا يبقى الغرب صامتا؟

10:44 GMT 08.08.2022
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محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
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