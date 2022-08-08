https://arabic.sputniknews.com/20220808/قوات-نظام-كييف-قد-تضع-العالم-على-حافة-كارثة-نووية-فلماذا-يبقى-الغرب-صامتا؟-1066153381.html
قوات نظام كييف قد تضع العالم على حافة كارثة نووية فلماذا يبقى الغرب صامتا؟
قوات نظام كييف قد تضع العالم على حافة كارثة نووية فلماذا يبقى الغرب صامتا؟
08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T10:44+0000
2022-08-08T10:44+0000
2022-08-08T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استطلاعات الرأي
أخبار أوكرانيا
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2022
الأخبار
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استطلاعات الرأي, أخبار أوكرانيا, опросы
قوات نظام كييف قد تضع العالم على حافة كارثة نووية فلماذا يبقى الغرب صامتا؟
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