https://arabic.sputniknews.com/20220808/لافروف-يترأس-وفد-روسيا-للدورة-77-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-في-سبتمبر-القادم-1066165375.html
لافروف يترأس وفد روسيا للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم
لافروف يترأس وفد روسيا للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم
يترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وفد روسيا الاتحادية، لتمثيل موسكو في اجتماع الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول القادم. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T14:51+0000
2022-08-08T14:51+0000
2022-08-08T14:51+0000
العالم
روسيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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وجاء في المرسوم الموقع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي نشر اليوم الاثنين على البوابة الرسمية للمعلومات على الانترنت: "الموافقة على التشكيل التالي لوفد روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: (سيرغي) لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، والعضو الدائم في مجلس الأمن الروسي ( رئيسا للوفد)".وسيعقد اجتماع رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول.وسيعقد الاجتماع الحالي بشكل مباشر (وجها لوجه) بعكس الأعوام السابقة، خلال فترة الحجر الصحي، حيث عقد على شكل لقاء فيديو (عن بعد) بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوفد الروسي خطابا في الـ24 من سبتمبر/أيلول خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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العالم, روسيا, الجمعية العامة للأمم المتحدة
لافروف يترأس وفد روسيا للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم
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يترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وفد روسيا الاتحادية، لتمثيل موسكو في اجتماع الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول القادم.
وجاء في المرسوم الموقع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي نشر اليوم الاثنين على البوابة الرسمية للمعلومات على الانترنت: "الموافقة على التشكيل التالي لوفد روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: (سيرغي) لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، والعضو الدائم في مجلس الأمن الروسي ( رئيسا للوفد)".
ويتألف الوفد الروسي من عشرة أشخاص، من بينهم، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين، والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي.
وسيعقد اجتماع رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول.
وسيعقد الاجتماع الحالي بشكل مباشر (وجها لوجه) بعكس الأعوام السابقة، خلال فترة الحجر الصحي، حيث عقد على شكل لقاء فيديو (عن بعد) بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوفد الروسي خطابا في الـ24 من سبتمبر/أيلول خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.