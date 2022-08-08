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https://arabic.sputniknews.com/20220808/ما-هي-قدرات-تايوان-الصاروخية؟-1066161527.html
ما هي قدرات تايوان الصاروخية؟
ما هي قدرات تايوان الصاروخية؟
تمتلك تايوان (الصين) 7 أنواع من الصواريخ، أحدها خرج من الخدمة وآخر في مرحلة التطوير، بينما توجد 5 صواريخ في الخدمة في الوقت الحالي. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T13:45+0000
2022-08-08T13:45+0000
انفوجرافيك
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ورغم أن تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، كانت تعتمد في السابق على امتلاك تقنيات دفاعية لمواجهة أي هجوم خارجي على الجزيرة، إلا أنها مع مرور الوقت بدأت تعمل على تطوير قدرات صاروخية هجومية يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات بعيدة المدى.
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انفوجرافيك, инфографика

ما هي قدرات تايوان الصاروخية؟

13:45 GMT 08.08.2022
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تمتلك تايوان (الصين) 7 أنواع من الصواريخ، أحدها خرج من الخدمة وآخر في مرحلة التطوير، بينما توجد 5 صواريخ في الخدمة في الوقت الحالي.
ورغم أن تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، كانت تعتمد في السابق على امتلاك تقنيات دفاعية لمواجهة أي هجوم خارجي على الجزيرة، إلا أنها مع مرور الوقت بدأت تعمل على تطوير قدرات صاروخية هجومية يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات بعيدة المدى.
ما هي قدرات تايوان الصاروخية؟ - سبوتنيك عربي
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