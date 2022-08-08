https://arabic.sputniknews.com/20220808/مرندي-إيران-ستواصل-انخراطها-البناء-في-مناقشة-المقترحات-التي-قدمت-في-محادثات-فيينا-1066167988.html

مرندي: إيران ستواصل انخراطها البناء في مناقشة المقترحات التي قدمت في محادثات فيينا

مرندي: إيران ستواصل انخراطها البناء في مناقشة المقترحات التي قدمت في محادثات فيينا

أكد مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا، محمد مرندي، اليوم الاثنين، أن "إيران ستواصل المشاركة البناءة في المفاوضات النووية من خلال دراسة مقترحات اليوم... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T15:33+0000

2022-08-08T15:33+0000

2022-08-08T15:59+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مرندي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "دور منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا حاسم ورئيسي، لكن الأمر متروك للأطراف لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي"، مضيفا أن "الكرة الآن في ملعب واشنطن وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها".وتابع: "أي اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا وأن يضمن تنفيذه دون عوائق"، مؤكدا أن "إيران ستواصل انخراطها البناء في مناقشة المقترحات التي قدمت في محادثات فيينا".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، انتهاء الجولة الحالية من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، مع استمرار المشاورات مع الأطراف الأخرى في وقت لاحق.وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية قال مسؤول رفيع، إن "المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها".وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية