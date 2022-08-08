https://arabic.sputniknews.com/20220808/مسؤول-ألماني-الملايين-سيكافحون-لدفع-تكاليف-الطاقة-الباهظة-في-الشتاء-1066163309.html
مسؤول ألماني: الملايين سيكافحون لدفع تكاليف الطاقة الباهظة في الشتاء
مسؤول ألماني: الملايين سيكافحون لدفع تكاليف الطاقة الباهظة في الشتاء
قال رئيس اتحاد المستأجرين الألمان إن الملايين من الأسر ذات الدخل المنخفض في ألمانيا، ستكافح لدفع فواتير الطاقة في الشتاء مع ارتفاع أسعار الغاز. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T14:03+0000
2022-08-08T14:03+0000
2022-08-08T14:03+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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موسكو- سبوتنيك. وذكر لوكاس سيبنكتن في مقابلة مع صحيفة "تاغ شبيغل" اليومية، الاثنين، حول المتضررين من ارتفاع تكاليف الطاقة: "نحن نتحدث عن الملايين".وحذر سيبنكتن من أن أولئك الذين يكسبون ما يكفي بالكاد لعدم تأهلهم للحصول على إعانات حكومية هم الأكثر عرضة لهذا الخطر، الذي توقعه بحلول الشتاء.وقال المسؤول إن الحكومة بحاجة إلى رفع عتبة الدخل للمطالبين بمزايا الإسكان إلى 5000 يورو (5000 دولار تقريبا) شهريا وتحسين حماية التوظيف.تخطط الحكومة الألمانية لفرض ما يسمى بضريبة الغاز على المستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول لمساعدة موردي الغاز على التعامل مع أسعار الاستيراد المرتفعة.ومن المقدر أن يكلف هذا الإجراء المستهلكين 1000 يورو إضافية سنويا لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة حول العالم ومع محاولات أوروبا للتخلي عن المصادر الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/تقرير-خسائر-ألمانيا-من-الحرب-التجارية-مع-الصين-تفوق-تكلفة-بريكست-6-مرات-1066157395.html
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أخبار ألمانيا, اقتصاد
مسؤول ألماني: الملايين سيكافحون لدفع تكاليف الطاقة الباهظة في الشتاء
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قال رئيس اتحاد المستأجرين الألمان إن الملايين من الأسر ذات الدخل المنخفض في ألمانيا، ستكافح لدفع فواتير الطاقة في الشتاء مع ارتفاع أسعار الغاز.
موسكو- سبوتنيك
. وذكر لوكاس سيبنكتن في مقابلة مع صحيفة "تاغ شبيغل" اليومية، الاثنين، حول المتضررين من ارتفاع تكاليف الطاقة: "نحن نتحدث عن الملايين".
وحذر سيبنكتن من أن أولئك الذين يكسبون ما يكفي بالكاد لعدم تأهلهم للحصول على إعانات حكومية هم الأكثر عرضة لهذا الخطر، الذي توقعه بحلول الشتاء.
وقال المسؤول إن الحكومة بحاجة إلى رفع عتبة الدخل للمطالبين بمزايا الإسكان إلى 5000 يورو (5000 دولار تقريبا) شهريا وتحسين حماية التوظيف.
تخطط الحكومة الألمانية لفرض ما يسمى بضريبة الغاز
على المستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول لمساعدة موردي الغاز على التعامل مع أسعار الاستيراد المرتفعة.
ومن المقدر أن يكلف هذا الإجراء المستهلكين 1000 يورو إضافية سنويا لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة
حول العالم ومع محاولات أوروبا للتخلي عن المصادر الروسية.