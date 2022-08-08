https://arabic.sputniknews.com/20220808/مسؤول-جزائري-يحذر-من-اقتراب-الموجة-الخامسة-لكورونا-1066159779.html
مسؤول جزائري يحذر من اقتراب الموجة الخامسة لكورونا
مسؤول جزائري يحذر من اقتراب الموجة الخامسة لكورونا
حذر عضو اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، اليوم الاثنين، من احتمالية اقتراب الموجة الخامسة للوباء في البلاد. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T13:20+0000
2022-08-08T13:20+0000
2022-08-08T13:20+0000
الجزائر
فيروس كورونا
العالم العربي
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ورجح في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية أن "البلاد مقبلة على الموجة الخامسة للوباء، والدليل أن بداية الموجة تكون بارتفاع الأرقام إلى غاية الوصول إلى الذروة، ومن ثم انخفاض عدد الإصابات".ولفت إلى أن "فيروس "كورونا" المستجد يتحور وينتشر بشكل سريع، مشددا على أن المتحور "ب أ 5" هو المنتشر حاليا في الجزائر، ويلقى انتشارا سريعا، إلا أن أعراضه ليست خطيرة، غير أنه يكون خطيرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".وناشد رياض مهياوي في هذا الصدد المواطنين والمقيمين في الجزائر بـ"ضرورة العودة سريعا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها سابقا، على غرار ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وضرورة التعايش مع الفيروس".وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت قبل أسبوع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد.وقالت الوزارة إنها سجلت 92 إصابة جديدة بالفيروس فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وذلك خلال 24 ساعة، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.وبذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر منذ تفشي الوباء إلى 267546 إصابة، من بينها 6876 حالة وفاة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/عالم-فيروسات-يكشف-سبب-ارتفاع-إصابات-كورونا-في-الجزائر-1065099516.html
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الجزائر, فيروس كورونا, العالم العربي
مسؤول جزائري يحذر من اقتراب الموجة الخامسة لكورونا
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حذر عضو اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، اليوم الاثنين، من احتمالية اقتراب الموجة الخامسة للوباء في البلاد.
ورجح في تصريحات لصحيفة
"النهار" الجزائرية أن "البلاد مقبلة على الموجة الخامسة للوباء، والدليل أن بداية الموجة تكون بارتفاع الأرقام إلى غاية الوصول إلى الذروة، ومن ثم انخفاض عدد الإصابات".
ولفت إلى أن "فيروس "كورونا" المستجد يتحور وينتشر بشكل سريع، مشددا على أن المتحور "ب أ 5" هو المنتشر حاليا في الجزائر، ويلقى انتشارا سريعا، إلا أن أعراضه ليست خطيرة، غير أنه يكون خطيرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".
وناشد رياض مهياوي في هذا الصدد المواطنين والمقيمين في الجزائر بـ"ضرورة العودة سريعا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها سابقا، على غرار ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وضرورة التعايش مع الفيروس".
وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت قبل أسبوع ارتفاع عدد الإصابات اليومية
بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت الوزارة إنها سجلت 92 إصابة جديدة بالفيروس فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وذلك خلال 24 ساعة، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.
وبذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر منذ تفشي الوباء إلى 267546 إصابة، من بينها 6876 حالة وفاة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.