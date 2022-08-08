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معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
يصنف صاروخ "دي إف - 17" ضمن أنظمة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهو مجهز بمركبة انزلاقية تمكنه من التحليق بسرعة تتراوح بين 1.7 و3.4 كلم/ الثانية، أي من 5... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T16:31+0000
2022-08-08T16:31+0000
انفوجرافيك
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ويتم تحميل "دي إف - 17" على مركبات ويتم تطويره بواسطة الصين منذ عام 2014، لكنه دخل الخدمة عام 2019، وذكرت صحف صينية قبل أيام أن الصين أطلقته خلال تدريباتها العسكرية حول تايوان (الصين)، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
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معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"

16:31 GMT 08.08.2022
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يصنف صاروخ "دي إف - 17" ضمن أنظمة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهو مجهز بمركبة انزلاقية تمكنه من التحليق بسرعة تتراوح بين 1.7 و3.4 كلم/ الثانية، أي من 5 إلى 10 أضعاف سرعة الصوت.
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق دي إف - 17 - سبوتنيك عربي
ويتم تحميل "دي إف - 17" على مركبات ويتم تطويره بواسطة الصين منذ عام 2014، لكنه دخل الخدمة عام 2019، وذكرت صحف صينية قبل أيام أن الصين أطلقته خلال تدريباتها العسكرية حول تايوان (الصين)، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
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