https://arabic.sputniknews.com/20220808/معلومات-عن-الصاروخ-الصيني-الخارق-دي-إف---17-1066170629.html
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
يصنف صاروخ "دي إف - 17" ضمن أنظمة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهو مجهز بمركبة انزلاقية تمكنه من التحليق بسرعة تتراوح بين 1.7 و3.4 كلم/ الثانية، أي من 5... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T16:31+0000
2022-08-08T16:31+0000
2022-08-08T16:31+0000
انفوجرافيك
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ويتم تحميل "دي إف - 17" على مركبات ويتم تطويره بواسطة الصين منذ عام 2014، لكنه دخل الخدمة عام 2019، وذكرت صحف صينية قبل أيام أن الصين أطلقته خلال تدريباتها العسكرية حول تايوان (الصين)، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن الصاروخ الصيني الخارق "دي إف - 17"
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يصنف صاروخ "دي إف - 17" ضمن أنظمة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهو مجهز بمركبة انزلاقية تمكنه من التحليق بسرعة تتراوح بين 1.7 و3.4 كلم/ الثانية، أي من 5 إلى 10 أضعاف سرعة الصوت.
ويتم تحميل "دي إف - 17" على مركبات ويتم تطويره بواسطة الصين منذ عام 2014، لكنه دخل الخدمة عام 2019، وذكرت صحف صينية قبل أيام أن الصين أطلقته خلال تدريباتها العسكرية حول تايوان (الصين)، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.