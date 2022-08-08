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https://arabic.sputniknews.com/20220808/معمرة-في-سن-الـ93-عاما-تربط-نفسها-على-جناح-طائرة-محلقة-في-السماء-فيديو-1066166996.html
معمرة في سن الـ93 عاما تربط نفسها على جناح طائرة محلقة في السماء... فيديو
معمرة في سن الـ93 عاما تربط نفسها على جناح طائرة محلقة في السماء... فيديو
أذهلت امرأة مسنة الجميع بعد قيامها بمغامرة ملفتة جدا، حيث ربطت نفسها بجناح طائرة وحلقت في السماء، لتثبت أن الكهولة لا تستطيع كبح جماح حب المغامرة وفعل الخير. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T15:12+0000
2022-08-08T15:12+0000
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ونفذت بيتي بروميدج البالغة من العمر 93 عاما، مغامرتها الخامسة بهدف جمع التبرعات، حيث لم تجد أي صعوبة ولم تنتابها مشاعر الخوف بعد تعليق نفسها بالحبال أعلى جناح طائرة.وتظهر المشاهد التي نشرتها "بي بي سي" المرأة المتقاعدة وهي تتقلب رأسا على عقب في السماء معلقة بعدد من الحبال التي ربطتها بجناح الطائرة.وقامت بروميدج بهذه المغامرة ضمن حملة تهدف إلى جمع الأموال من أجل تكية محلية.وقالت المغامرة: "لا يمكنني فعل الكثير من الأشياء، لكن هذا شيء يمكنني القيام به تجاه الأعمال الخيرية، وهو يساعد الآخرين، كان هذا أساس طريقتي في الحياة، لمحاولة مساعدة الناس".
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نادي الفيديو, مجتمع

معمرة في سن الـ93 عاما تربط نفسها على جناح طائرة محلقة في السماء... فيديو

15:12 GMT 08.08.2022
CC0 / lorozco0993 / طائرة صغيرة رش مبيدات
طائرة صغيرة رش مبيدات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
CC0 / lorozco0993 /
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أذهلت امرأة مسنة الجميع بعد قيامها بمغامرة ملفتة جدا، حيث ربطت نفسها بجناح طائرة وحلقت في السماء، لتثبت أن الكهولة لا تستطيع كبح جماح حب المغامرة وفعل الخير.
ونفذت بيتي بروميدج البالغة من العمر 93 عاما، مغامرتها الخامسة بهدف جمع التبرعات، حيث لم تجد أي صعوبة ولم تنتابها مشاعر الخوف بعد تعليق نفسها بالحبال أعلى جناح طائرة.
وتظهر المشاهد التي نشرتها "بي بي سي" المرأة المتقاعدة وهي تتقلب رأسا على عقب في السماء معلقة بعدد من الحبال التي ربطتها بجناح الطائرة.
وقامت بروميدج بهذه المغامرة ضمن حملة تهدف إلى جمع الأموال من أجل تكية محلية.
وقالت المغامرة: "لا يمكنني فعل الكثير من الأشياء، لكن هذا شيء يمكنني القيام به تجاه الأعمال الخيرية، وهو يساعد الآخرين، كان هذا أساس طريقتي في الحياة، لمحاولة مساعدة الناس".
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