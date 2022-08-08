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https://arabic.sputniknews.com/20220808/منتدى-الجيش---2022-سيشهد-عربة-مشاة-قتالية-روبوتية-من-نوعبي-إم-بي-3-دون-طاقم-1066156136.html
منتدى "الجيش-2022" سيشهد عربة مشاة قتالية روبوتية من نوع"بي إم بي-3" دون طاقم
منتدى "الجيش-2022" سيشهد عربة مشاة قتالية روبوتية من نوع"بي إم بي-3" دون طاقم
أفادت شركة "روستيخ"، اليوم الاثنين، بأن منتدى "الجيش -2022" العلمي التقني الدولي، سيشهد لأول مرة، خلال العرض العملي عربة مشاة قتالية روبوتية من نوع... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T11:52+0000
2022-08-08T11:52+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ناطق باسم الشركة للصحفيين، إنه: "لأول مرة سيشمل العرض العملي للمعدات العسكرية المشاركة في المعرض عرض القدرات التي تتمتع بها عربة مشاة قتالية روبوتية من نوع "بي.إم.بي-3" مع وحدة قتال. وتعد هذه العربة الروبوتية مشروعا مشتركا قامت بإنجازه مؤسستان تعملان ضمن تشكيل شركة "المنظومات عالية الدقة" القابضة، أي مصنع "كورغان" لصناعة الآلات ومعهد "سيغنال" للأبحاث العلمية.وأوضحت شركة "المنظومات عالية الدقة" القابضة، أن عملية التحكم في العربة "بي.إم.بي-3" أثناء العرض ستجري عن بعد وأن العربة مزودة بوحدة قتال روبوتية من نوع "سينيتسا".وستقوم شركة "روستيخ" خلال المنتدى "الجيش – 2022" بعرض أكثر من 1000 عينة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وعلى وجه الخصوص سيقوم كونسرن "أورال فاغون زافود" بعرض معدات عسكرية سبق لها مشاركة ناجحة في العمليات العسكرية، بما في ذلك دبابة من نوع "تي-90 إم.إس" وعربة دعم دبابات من نوع بي.إم.بي.تي "تيرميناتور" ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة من نوع "مستا-إس" (عيار 152 ملم) ذو نظام آلي للتحكم في إدارة النيران ونسخة من المدفع ذاته تستخدم قنابل عيار 155 ملم، بالإضافة إلى عينة كثيرة أخرى من الأسلحة والمعدات.يذكر أنه سبقً وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأنه من المخطط أن تشارك في منتدى "الجيش-2022"، الذي سيقام في كوبينكا، بالقرب من موسكو، في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/ آب، حوالي 1.5 ألف مؤسسة صناعية ومنظمة، بما في ذلك مؤسسات أجنبية. وأوضح الوزير أنه خلال المعرض، سيتم توقيع عقود حكومية مع الشركات التابعة لمجمع التصنيع العسكري تزيد قيمتها عن 522 مليار روبل (نحو 7.5 مليار دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20220706/السعودية--لن-تستضيف-منافسات-ألعاب-أرمي--2022-1064734913.html
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روسيا

منتدى "الجيش-2022" سيشهد عربة مشاة قتالية روبوتية من نوع"بي إم بي-3" دون طاقم

11:52 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsin / الذهاب إلى بنك الصورمعرض روسيا للأسلحة
معرض روسيا للأسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsin
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أفادت شركة "روستيخ"، اليوم الاثنين، بأن منتدى "الجيش -2022" العلمي التقني الدولي، سيشهد لأول مرة، خلال العرض العملي عربة مشاة قتالية روبوتية من نوع "بي.إم.بي-3" دون طاقم.
موسكو - سبوتنيك. وقال ناطق باسم الشركة للصحفيين، إنه: "لأول مرة سيشمل العرض العملي للمعدات العسكرية المشاركة في المعرض عرض القدرات التي تتمتع بها عربة مشاة قتالية روبوتية من نوع "بي.إم.بي-3" مع وحدة قتال. وتعد هذه العربة الروبوتية مشروعا مشتركا قامت بإنجازه مؤسستان تعملان ضمن تشكيل شركة "المنظومات عالية الدقة" القابضة، أي مصنع "كورغان" لصناعة الآلات ومعهد "سيغنال" للأبحاث العلمية.
وأوضحت شركة "المنظومات عالية الدقة" القابضة، أن عملية التحكم في العربة "بي.إم.بي-3" أثناء العرض ستجري عن بعد وأن العربة مزودة بوحدة قتال روبوتية من نوع "سينيتسا".
وستقوم شركة "روستيخ" خلال المنتدى "الجيش – 2022" بعرض أكثر من 1000 عينة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وعلى وجه الخصوص سيقوم كونسرن "أورال فاغون زافود" بعرض معدات عسكرية سبق لها مشاركة ناجحة في العمليات العسكرية، بما في ذلك دبابة من نوع "تي-90 إم.إس" وعربة دعم دبابات من نوع بي.إم.بي.تي "تيرميناتور" ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة من نوع "مستا-إس" (عيار 152 ملم) ذو نظام آلي للتحكم في إدارة النيران ونسخة من المدفع ذاته تستخدم قنابل عيار 155 ملم، بالإضافة إلى عينة كثيرة أخرى من الأسلحة والمعدات.
دبابة تي-72 التابعة للقوات المسلحة من أوزبكستان، خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
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6 يوليو, 13:37 GMT
يذكر أنه سبقً وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأنه من المخطط أن تشارك في منتدى "الجيش-2022"، الذي سيقام في كوبينكا، بالقرب من موسكو، في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس/ آب، حوالي 1.5 ألف مؤسسة صناعية ومنظمة، بما في ذلك مؤسسات أجنبية. وأوضح الوزير أنه خلال المعرض، سيتم توقيع عقود حكومية مع الشركات التابعة لمجمع التصنيع العسكري تزيد قيمتها عن 522 مليار روبل (نحو 7.5 مليار دولار).
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