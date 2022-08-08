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من هو "إله" الحرب العصرية؟
من هو "إله" الحرب العصرية؟
وصف الرئيس البيلاروسي المدفعية بـ"إله الحرب". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T04:48+0000
2022-08-08T04:48+0000
العالم
رصد عسكري
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وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) إن ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، قال في كلمة تهنئة وجهها إلى أحد ألوية المدفعية بالقوات المسلحة البيلاروسية بمناسبة عيد ميلاده الثمانين إن اللواء 51 أدى دورا هاما في تحرير الأراضي البيلاروسية من قوات الاحتلال النازي خلال الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).ونوه إلى أن الكلمة الفاصلة في جميع المعارك كانت للمدفعية. وأشار إلى أن المدفعية تبقى "إله الحرب" في عصرنا الحديث.
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العالم, رصد عسكري

من هو "إله" الحرب العصرية؟

04:48 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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وصف الرئيس البيلاروسي المدفعية بـ"إله الحرب".
وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) إن ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، قال في كلمة تهنئة وجهها إلى أحد ألوية المدفعية بالقوات المسلحة البيلاروسية بمناسبة عيد ميلاده الثمانين إن اللواء 51 أدى دورا هاما في تحرير الأراضي البيلاروسية من قوات الاحتلال النازي خلال الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).
ونوه إلى أن الكلمة الفاصلة في جميع المعارك كانت للمدفعية. وأشار إلى أن المدفعية تبقى "إله الحرب" في عصرنا الحديث.
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