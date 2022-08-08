https://arabic.sputniknews.com/20220808/من-هو-إله-الحرب-العصرية؟-1066137372.html
من هو "إله" الحرب العصرية؟
من هو "إله" الحرب العصرية؟
وصف الرئيس البيلاروسي المدفعية بـ"إله الحرب". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T04:48+0000
2022-08-08T04:48+0000
2022-08-08T04:48+0000
العالم
رصد عسكري
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وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) إن ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، قال في كلمة تهنئة وجهها إلى أحد ألوية المدفعية بالقوات المسلحة البيلاروسية بمناسبة عيد ميلاده الثمانين إن اللواء 51 أدى دورا هاما في تحرير الأراضي البيلاروسية من قوات الاحتلال النازي خلال الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).ونوه إلى أن الكلمة الفاصلة في جميع المعارك كانت للمدفعية. وأشار إلى أن المدفعية تبقى "إله الحرب" في عصرنا الحديث.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
من هو "إله" الحرب العصرية؟
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وصف الرئيس البيلاروسي المدفعية بـ"إله الحرب".
وأفادت
وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) إن ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، قال في كلمة تهنئة وجهها إلى أحد ألوية المدفعية بالقوات المسلحة البيلاروسية بمناسبة عيد ميلاده الثمانين إن اللواء 51 أدى دورا هاما في تحرير الأراضي البيلاروسية من قوات الاحتلال النازي خلال الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).
ونوه إلى أن الكلمة الفاصلة في جميع المعارك كانت للمدفعية. وأشار إلى أن المدفعية تبقى "إله الحرب" في عصرنا الحديث.